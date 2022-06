Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 6 giugno

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. La puntata si è aperta con l’arrivo in Honduras di Soleil Sorge e Vera Gemma. Abbiamo assistito, quindi, a uno scontro tra Lory De Santo e diversi naufraghi. Inoltre, a dover lasciare la Palapa per andare in Playa Sgamada è stata proprio la Del Santo. Per una reazione a catena causata dalla vittoria di Soleil in una prova, Gennaro è andato dritto in nomination.

Intanto Carmen Di Pietro ha potuto parlare con il figlio Alessandro, ma non è rimasta molto contenta di ciò che ha sentito. Edoardo e Mercedesz, in seguito, hanno parlato del loro rapporto ed è intervenuta anche Guendalina presente in studio. La Prova Ricompensa, vinta dalla squadra di Vera, ha scelto di mandare in nomination Maria Laura. La Prova Leader è stata vinta da Luca. A lasciare L’Isola è stata Lory.

Partono le nomination de L’Isola dei Famosi 2022. Ecco i nominati:

Nicolas ha nominato Nik

Carmen ha nominato Nik

Nik ha nominato Estefania

Gennaro ha nominato Estefania

Marco Cucolo ha nominato Estefania

Mercedesz ha nominato Nik

Maria Laura ha nominato Nik

Estefania ha nominato Nik

Edoardo ha nominato Nik



In nomination a L’Isola dei Famosi 2022, quindi, vanno Gennaro, Maria Laura, Nik Estefania. QUI per rivedere la puntata completa su Mediaset Infinity.

