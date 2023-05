Isola, due naufraghi beccati in flagrante mentre avevano rapporti intimi

NEWS

Debora Parigi | 25 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Il racconto di Paolo Noise su cosa è successo all’Isola dei famosi tra due naufraghi

Nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi Paolo Noise è stato costretto al ritiro per problemi di salute. Proprio ieri ha spiegato cosa gli è successo e il motivo è stato un picco davvero alto della pressione che ha davvero preoccupato. Ieri lo speaker radiofonico è tornato a parlare ai microfoni dello Zoo di 105, il programma che fa ogni giorno insieme a Marco Mazzoli e altri speaker.

Proprio in occasione di questo intervento ha risposto ad alcune domande dei colleghi e ha rivelato qualche curiosità. E così è venuto fuori che qualcuno nel reality ha avuto rapporti intimi. No, non parliamo dei Jalisse, che sono marito e moglie, ma dell’altra coppia nella vita che adesso non è più in gioco: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. I due avrebbe “consumato” più volte sulla spiagga. A tal proposito Noise ha rivelato:

“Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. E hanno cominciato a fare gli ‘spadaccini’ in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo”.

Però, secondo le parole di Paolo Noise, Alessandro e Simone non si sarebbero fermati ai baci di fronte a tutti. C’è un altro naufrago eliminato dall’Isola dei famosi, Christopher Leoni, che invece li avrebbe proprio beccati sul fatto. Paolo una volta ha visto Christopher un po’ turbato e così gli ha chiesto cosa fosse successo. E lui gli avrebbe risposto: “No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo. Hanno scop**o”.

Ecco che quindi Noise ha spiegato allo Zoo di 105 tutti i dettagli di questa vicenda: “Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto”.