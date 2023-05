NEWS

26 Maggio 2023

Giornata importante questa per Wax. Oggi infatti l’ex protagonista di Amici 22 ha rilasciato il suo primo EP, che sta già conquistando il cuore dei fan, e non solo. All’interno del disco ci sono i brani che abbiamo già avuto modo di conoscere in questi mesi, oltre a qualche inedito. Nel mentre il cantante in questi giorni partirà per il suo primo tour instore, per incontrare finalmente il pubblico che fin dal primo momento l’ha supportato e sostenuto. Chi ha acquistato l’album intanto ha notato un dettaglio che non è passato inosservato, e che ha fatto emozionare il web. Wax infatti all’interno del suo EP ha ringraziato non solo a Maria De Filippi, ma anche Angelina (come ha fatto a sua volta la Mango), con la quale è nata una bellissima amicizia. Queste le dichiarazioni di Matteo:

“Ci tengo a ringraziare Maria, tutta la produzione di Amici, Angelina e la mia famiglia”.

In questi giorni nel mentre sempre Wax, nel corso di un’intervista, ha parlato del suo legame con Angelina, e in merito ha affermato: “Il nostro è un legame vero, puro e sincero. Alla ragazza le voglio bene ancora adesso perché non si distrugge una roba del genere. Abbiamo vissuto in convissuto in casetta ad Amici. Milioni di persone che ti vedono, hai la certezza che le persone ti guardano ogni settimana. Una persona che vedi 24 ore su 24. Siete stati tristi, felici e sorridenti. L’hai vista malinconica, magari con dei suoi problemi… E io uguale. Come fai a non dire che hai scoperto una cosa che rimane? Io ho scoperto grazie a lei un bene che prima pensavo di non poter mai provare. E lei ha creato questo in me: la scoperta di un cuore che non avevo mai accarezzato troppo”.

Matteo come se non bastasse ha anche aperto la possibilità a un futuro duetto con Angelina, e di certo i fan attendono con ansia di scoprire come i due artisti ci stupiranno.