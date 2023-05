Belen e Stefano di nuovo in crisi? Questa volta la colpa è di una foto postata da lei

NEWS

Debora Parigi | 18 Maggio 2023

Belen Rodriguez Stefano De Martino

I fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano a parlare di crisi di coppia per via di una foto che la showgirl ha postato

I fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino parlano di nuovo di crisi

Crisi o non crisi? Rottura o non rottura? Ormai da mesi su Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si parla di altro. Ogni tanto esce la notizia, appunto, di una crisi tra i due che poi viene subito smentita dai diretti interessati con dichiarazioni chiare o con semplicemente qualche foto insieme mostrandosi felici.

Allora perché ogni volta si torna sull’argomento? A questo giro la colpa sarebbe di un libro apparso proprio sul profilo Instagram della showgirl. I follower, infatti, hanno notato tra le sue storie la foto a un libro di Italo Calvino dal titolo “Gli amori difficili”. La foto è stata pubblicata ieri.

Questo titolo, come ci si poteva aspettare, ha fatto subito scattare i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che hanno collegato il tutto alle voci di crisi uscite di recente. Per chi li segue è come se questo fosse un segnale dei problemi di coppia che li affliggono. Quindi si aspettano che ci siano l’ennesima rottura da qui a poco.

Ovviamente a noi sembra solo una coincidenza, poi tutto è possibile. Belen sta semplicemente leggendo un libro di un grande autore italiano molto importante. Non tutto è per forza legato alla vita privata. Come detto, più volte lei e Stefano hanno smentito queste voci. E sono arrivate anche le giustificazioni della mamma di Belen, Veronica Cozzani. Ma nonostante tutto questo i followers più attenti notano un clima più freddo tra la showgirl e il ballerino. Sarà davvero come pensano loro?