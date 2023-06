Pamela è la prima finalista dell’Isola dei famosi 2023

NEWS

Debora Parigi | 6 Giugno 2023

Ecco il primo finalista dell’Isola dei famosi 2023

Ottava puntata dell’Isola dei famosi 2023, quindi siamo alla fine di questa edizione del reality. A tal proposito abbiamo due eliminati e un primo finalista. Il primo eliminato è stato scelto dal pubblico durante tutta la settimana tra Nathaly e Fabio. Ed è risultata essere Nathaly, ma per veramente una manciata di voti.

Come detto, è previsto un altro televoto flash questa sera per un secondo eliminato, ma anche il primo finalista. E chi sarà l’uno e chi l’altro si arriva con una serie di prove. Chi perde va al televoto, chi vince si gioca il posto in Finale. Questi i risultati:

Helena contro Pamela vince Pamela

contro vince Cristina contro Alessandra vince Cristina

contro vince Marco e Luca contro Andrea e Fabio vincono Marco e Luca

In una precedente catena di salvataggio degli uomini, a rimanere fuori è stato Gianmaria che è andato diretto al televoto per l’eliminazione. Così all’eliminazione sono andati: Helena, Alessandra, Gianmaria, Andrea e Fabio.

A giocarsi il posto in finale abbiamo invece Pamela, Cristina, Marco e Luca. Questi quattro concorrenti si sono sfidati in una nuova prova e a vincere, dopo una lunga battaglia, è stata Pamela. Con questa vittoria viene anche eletta leader della settimana.

Pamela è la prima finalista di questa edizione dell'#Isola! 🥰 pic.twitter.com/2u63RFUW6U — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

