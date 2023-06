NEWS

Nicolò Figini | 5 Giugno 2023

Giulia Salemi avrebbe tolto il like a una foto di Pierpaolo Pretelli, alimentando le voci di una crisi tra loro

Il presunto like tolto da Giulia Salemi

I fan sono molto preoccupati di ciò che starebbe accadendo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I diretti interessati, al momento, non hanno rilasciato dichiarazioni per smentire o confermare la presunta crisi. Stando alle indiscrezioni più recente, però, il sole non brillerebbe più su di loro. Ad affermarlo per primo è stato Dagospia:

“Dandolo flash! Al borgo delle perse a Milano Pierpaolo Pretelli, ex signor Salemi, ha spopolato nel mondo gaio. Fan club in delirio. Si suppone che Pretelli e la sua fidanzatina social Giulia Salemi si siano mollati. Solo strategia mediatica? Ah, non saperlo”.

Ma Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati davvero? Amedeo Venza infatti ha ricevuto una segnalazione da parte di una fan, che sembrerebbe sostenere che Pierpaolo abbia lasciato la casa in cui vive con Giulia, per trasferirsi momentaneamente in un hotel. Subito dopo, tuttavia, ha pubblicato un’altra segnalazione secondo la quale Giulia indosserebbe, ad oggi, i regali fatti dal fidanzato.

Tuttavia, in queste ore, si è diffuso un nuovo rumor. Pare, infatti, che Giulia abbia tolto il like a una foto in cui Pierpaolo è senza maglietta e con solo un asciugamano intorno alla vita. Tuttavia, il fatto che il migliore amico dell’influencer ha commentato serenamente starebbe tranquillizzando i fan dei “Prelemi”. Ma quindi, che cosa sta succedendo?

Per adesso nessuno sa dare una risposta certa alla domanda. Vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.