Isola dei Famosi 2024, Albe e LDA in trattativa per entrare nel cast

Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Marzo 2024

Isola dei Famosi

Stando alle ultime indiscrezioni pare che due ex studenti di Amici potrebbero entrare nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi nel 2024.

Due ex allievi di Amici a L’Isola dei Famosi 2024

Continuano le indiscrezioni per quanto riguarda il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il cui inizio sarebbe previsto per aprile 2024. A parte il nome della conduttrice, Vladimir Luxuria, non c’è assolutamente nulla di confermato e tutto quello che sta venendo fuori in questi giorni sono solamente delle indiscrezioni.

Più volte si è parlato, nelle scorse settimane, della possibilità di vedere volti noti dei talent approdare in Honduras. Tra questi possiamo citare l’ex vincitore di MasterChef Italia Edoardo Franco oppure la cantante Chiara Galiazzo (che ha già smentito tramite i suoi social) e Sangiovanni. Quest’ultimo avrebbe ricevuto un’offerta che sarebbe stata anche rifiutata.

Quest’oggi si parla di altri due volti noti di Amici: LDA e Albe. Entrambi hanno fatto parte della ventunesima edizione del talent di Maria De Filippi e a riportare il rumor su L’Isola dei Famosi 2024 ci ha pensato il sito AnticipazioniTV:

“Vladimir Luxuria avrebbe pensato addirittura a due giovani cantanti reduci dal programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e Albe, il quale partecipò alla stessa edizione del figlio d’arte. Dopo il talent show e dopo qualche canzone insieme, i due sarebbero pronti ad affrontare anche questa avventura insieme“.

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo, quindi per scoprirlo dovremo attendere ancora qualche settimana. Tra non molti i concorrenti e gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 2024 verranno annunciati. La data di inizio dovrebbe essere prevista intorno alla prima metà di aprile, ovvero nel momento in cui il Grande Fratello terminerà la sua corsa.

Vedremo che cosa accadrà, se i diretti interessati smentiranno oppure saranno confermati nel prossimo futuro.