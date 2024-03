Spettacolo

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2024

Isola dei Famosi

Mancano due settimane alla partenza de L’Isola dei Famosi 2024 ma pare che il cast, stando alle indiscrezioni, non sarebbe ancora chiuso. Adesso giunge voce che gli autori avrebbero puntato nientemeno che Luca Laurenti.

Le ultime news su L’Isola dei Famosi 2024

Finalmente ci siamo! Lunedì 8 aprile su Canale 5 parte ufficialmente L’Isola dei Famosi 2024. In queste ore intanto sono in corso i preparativi per la prima puntata della nuova edizione del reality show, che come sappiamo verrà condotta da Vladimir Luxuria. Per la prima volta dunque la presentatrice si metterà alla prova con questa nuova esperienza e di certo ne vedremo di belle. Poche ore fa intanto è stato confermato che ad affiancare Luxuria in qualità di opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Elenoire Casalegno invece coprirà il ruolo di inviata speciale dall’Honduras, prendendo il posto di Alvin.

Nonostante manchi pochissimo alla prima diretta, in questi giorni si è parlato di alcuni problemi tecnici riguardanti il programma. Stando a quanto si mormora infatti pare che il cast di naufraghi non sia ancora chiuso e che la produzione stia corteggiando alcuni volti noti del mondo dello spettacolo.

Solo nelle ultime ore, come se non bastasse, è emersa una nuova indiscrezione che sta già facendo discutere il web. Stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia in diretta su RTL 102.5, sembrerebbe che gli autori de L’Isola dei Famosi 2024 stiano tentando di fare un colpaccio e che vorrebbero nientemeno che Luca Laurenti nel cast.

Secondo il giornalista però sarà improbabile vedere il celebre comico sbarcare in Honduras. La produzione nel mentre a oggi non ha ancora confermato nessun naufrago e non sappiamo chi farà parte del cast della nuova edizione del reality show. Ma cosa accadrà nel corso della prima puntata? Appuntamento a lunedì 8 aprile per scoprirlo.