Tommaso Zorzi scrive a Chiara Ferragni dopo il Pandoro-Gate

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Marzo 2024

tommaso zorzi

Nel corso di una recente intervista Tommaso Zorzi ha espresso la sua opinione sulle polemiche che hanno travolto Chiara Ferragni, poi ha affermato di averle scritto in privato.

Tommaso Zorzi ha scritto a Chiara Ferragni

Di recente Tommaso Zorzi è stato raggiunto da Vanity Fair per una lunga intervista in occasione del debutto di Cortesie per gli ospiti. L’influecer avrà il ruolo di giudice esperto in home style e di conseguenza si è parlato del rapporto con i colleghi e di come ha ottenuto l’ingaggio.

In seguito si è affrontato uno dei discorsi più caldi dell’ultimo periodo, ovvero le polemiche che hanno subissato Chiara Ferragni nel corso degli ultimi mesi. Tutti hanno presente le critiche che ha ricevuto in seguito al Pandoro-Gate e Zorzi ha affermato:

“Mi dispiace profondamente per lei perché mi immedesimo spesso in quello che sta passando. Considerando che si è ritrovata a gestire una cosa più grande di lei.”.

Tommaso Zorzi ha rivelato che avrebbe voluto condividere un video spiritoso in cui Maria Antonietta “chiede scusa al pubblico per aver detto che avrebbe potuto mangiare brioche anziché il pane“. Ovviamente si sarebbe fatto riferimento a un “errore di comunicazione” per riprendere le parole di Chiara Ferragni. Tuttavia ha deciso di fermarsi e di fare un passo indietro:

“Mi sono detto: ‘se pestassi un mer*one del genere come reagirei a vedere un contenuto di questo tipo?’ Ci sarei rimasto male, e per questo non l’ho fatto”.

LEGGI ANCHE: Tommaso Zorzi e Pierpaolo Spollon, è nata una nuova amicizia (che ha già conquistato il web)

A questo punto Tommaso Zorzi ha rivelato di aver scritto a Chiara nel suo momento di difficoltà: “Le ho detto che mi auguravo che sarebbe passato tutto al più presto“. L’influencer le ha fatto sentire la sua vicinanza senza giudicare perché a tutti potrebbe capitare un brutto scivolone: “Mi sembra una roba antiumana“. Non sappiamo se la Ferragni gli ha risposto, ma di sicuro le avrà fatto piacere ricevere un altro messaggio di affetto.