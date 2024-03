Isola dei Famosi 2024, Aras Senol (Cetin di Terra Amara) tra i naufraghi

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Marzo 2024

Isola dei Famosi

Tra poche settimane avrà inizio L’Isola dei Famosi 2024 e nel cast potrebbe entrare a far parte anche un attore di Terra Amara: Aras Senol.

Aras Senol a L’Isola dei Famosi 2024?

Manca ormai davvero pochissimo tempo al debutto de L’Isola dei Famosi 2024, in quanto dopo la finale del Grande Fratello di lunedì 25 marzo partirà la nuova edizione del reality basato sulla sopravvivenza. Sappiamo che sono stati confermati alla conduzione Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno come inviata. Insieme a loro anche Dario Maltese nei panni di opinionista affiancato da Sonia Bruganelli.

Cosa sappiamo dei naufraghi? Al momento ancora non abbiamo informazioni certe in merito e si tratta solamente di indiscrezioni. Sono stati fatti i nomi di Joe Bastianich, dell’ex vincitore di MasterChef Italia Edoardo Franco, degli ex allievi di Amici Sangiovanni, LDA e Albe. Tuttavia sono rumor da prendere con le pinze perché non trovano conferma da nessuna parte.

In queste ore, tramite Davide Maggio, si è fatto strada un nuovo nome, ovvero quello dell’attore di Terra Amara Aras Senol. All’interno della fortuna soap opera recita nei panni di Cetin, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli e confidente di Yılmaz. Il suo personaggio è quello di un lavoratore molto onesto, che ha dedicato tutta la sua vita alla propria professione.

Aras Senol, classe 1993, è un ex atleta che ha gareggiato nella nazionale turca da giovanissimo e che in seguito si è dedicato alla recitazione. Più volte è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin con la fidanzata e ora potrebbe approdare a L’Isola dei Famosi 2024. Cosa accadrà al momento non lo sappiamo ma vi terremo aggiornati.

Nel frattempo possiamo suggerirvi di seguirlo sul suo profilo Instagram, che conta 75mila follower. Qui potrete scoprire tutti i suoi movimenti dal punto di vista del lavoro e anche quello personale.