Murat, Demir in Terra Amara, fa il tifo per l’ex collega Aras Şenol

Social

Andrea Sanna | 5 Giugno 2024

Isola dei Famosi

Murat, che in Terra Amara ha interpretato il personaggio di Demir, tifa per l’ex collega Aras, in finale a L’Isola dei Famosi

Questa sera a L’Isola dei Famosi verrà svelato il vincitore di questa edizione. Aras, uno dei protagonisti, può vantare il supporto di un suo collega di Terra Amara che, a quanto pare fa un grande tifo per lui.

Isola dei Famosi, Murat tifa Aras

Il grande giorno è finalmente arrivato per i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Stasera è prevista la finale dove scopriremo il vincitore. Mentre gli scommettitori si sono già espressi, Vladimir Luxuria sui social ha fatto un bilancio su questa edizione e si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa.

Un’edizione difficile de L’Isola dei Famosi, come per stessa ammissione e come spiegato anche da Pier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa a Cologno Monzese. Ma ora è tempo di finale e di voltare pagina.

Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Samuel Peron e Artur Dainese sono i concorrenti che stasera si contenderanno la vittoria. E il web si è già espresso. Sbirciando sul profilo della pagina ufficiale de L’Isola dei Famosi ogni naufrago ha ricevuto un in bocca al lupo da parte del programma.

Per Aras si legge quanto segue: “Sempre dolce e gentile. Ti sei messo, mostrando grande impegno e regalandoci momenti davvero indimenticabili. Buona fortuna, Aras!”.

Il tutto si conclude con “İyi şanlar”, che tradotto dal turco significa “Buona fortuna”. Tanti fan dell’attore e di Terra Amara sono accorsi per supportare Aras, con la speranza da parte loro che possa in qualche modo riuscire ad arrivare fino in fondo.

Il like di Murat di Terra Amara per il collega Aras – Isola dei Famosi

Chi ha seguito la serie TV turca però sotto al post ha anche notato il supporto da parte di uno dei colleghi di Aras. Parliamo di Murat Ünalmış, che il pubblico ha amato per il ruolo di Demir e che tra due giorni rivedremo in TV su Canale 5 con una nuova soap opera.

Tra Aras e Murat c’è un bellissimo legame d’amicizia e a modo suo quest’ultimo ha voluto mandargli tante good vibes in vista di stasera. La Turchia dunque sarà sintonizzata e seguirà L’Isola dei Famosi per tifare Aras.