Nicolò Figini | 9 Aprile 2024

Andiamo a scoprire chi sono tutti i nominati della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024. I concorrenti che rischiano l’eliminazione.

I nominati de L’Isola dei Famosi 2024

La puntata dell’8 aprile 2024 de L’Isola dei Famosi è stata carica di eventi. Abbiamo conosciuto tutti i naufraghi per poi scoprire che da due giorni sull’isola erano già presenti alcuni concorrenti Nip, tra i quali anche Pietro Fanelli che ha già avuto uno scontro con Vladimir Luxuria. Non è mancato nemmeno un incidente hot per Elenoire Casalegno e un ingresso emozionate in studio per la conduttrice.

Poi, dopo una serie di prove, abbiamo scoperto che come prima leader de L’Isola dei Famosi 2024 è stata eletta Greta Zuccarello dopo un parimerito con Artur Dainese. Poi è finalmente l’attesissimo momento delle nomination dopo le quali sono finiti al televoto i due più votati più una terza persona scelta dalla leader e una quarta decisa dai Nip:

Samuel ha nominato Artur

Maitè ha nominato Artur

Edoardo Franco ha nominato Francesca

Aras ha nominato Luce

Joe ha nominato Luce

Valentina ha nominato Maitè

Luce h nominato Aras

Matilde ha nominato Artur

Edoardo Stoppa ha nominato Artur

Marina ha nominato Artur

Francesca ha nominato Artur

Artur ha nominato Samuel

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination a L’Isola dei Famosi 2024, quindi, troviamo Artur, Luce, Joe (scelto dalla leader) e Samuel (scelto dai Nip). Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.