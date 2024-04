Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Aprile 2024

Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 Elenoire Casalegno è stata protagonista di una gaffe hot in diretta

Nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 Elenoire Casalegno è stata protagonista di una piccola gaffe hot in diretta. Ecco che cosa è successo.

Gaffe hot per Elenoire Casalegno

La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 con la conduzione di Vladimir Luxuria è finalmente andata in onda e l’apertura non sarebbe potuta essere più emozionante di così. La conduttrice è arrivata al centro studio ringraziando il pubblico e poi ha presentato gli opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e poi l’inviata Elenoire Casalegno.

Quest’ultima è stata mostrata in diretta mentre si trovava in mezzo all’oceano in una barca insieme a dei bambini del posto. Una volta raggiunta la riva ha salutato tutti gli spettatori e poi ha aggiunto:

“Sono arrivata con lo scuolabus, quello che proprio tu hai preso tanto tempo fa. Questi bimbi sono i figli di quelli che viaggiarono con te. Scendo e sbarco?”.

Non appena ha toccato la spiaggia, però, è avvenuta la gaffe hot di cui vi vogliamo parlare e che ha divertito tutti coloro che se ne sono accorti sul web. Nessuno nello studio se ne è reso conto ma qualcuno dal dietro le quinte le ha probabilmente fatto notare che il vestito era calato e si era scoperto uno dei seni.

Come vediamo dal video qui sopra, quindi, Elenoire Casalegno ha cercato di sistemarsi coprendosi con il grande cappello che teneva in mano. La puntata è poi potuta proseguire senza ulteriori intoppi. Anche perché tra un collegamento e l’altro la situazione è stata risolta e il vestito è stato sistemato.