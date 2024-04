Matilde Brandi riempita di ‘complimenti’dai nip: “Antipatica, arrogante, litigiosa”

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In una palapa completamente rinnovata ha preso il via ieri sera la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi! Tra prove e nomination non sono mancate le prime considerazioni da parte dei nip. Nel mirino Matilde Brandi, riempita di ‘complimenti’: “Arrogante, antipatica, la vuole sempre vinta”

Isola dei Famosi, Matilde nel mirino dei i nip

Ha preso il via ieri sera la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Di bianco vestita, Vladimir Luxuria ha riservato non solo delle belle parole a Ilary Blasi e Alvin, ma ci ha anche svelato come il programma in realtà sia iniziato due giorni fa con alcuni nip, diventati poi concorrenti ufficiali. E mentre una di loro ha già abbandonato per motivi di salute, gli altri si sono già fatti notare! Pensiamo per esempio a Pietro Fanelli, che ha già avuto un battibecco con la conduttrice.

E proprio i quattro naufraghi non famosi (anche se alcuni di essi li abbiamo già visti in TV), non si sono risparmiati sui loro compagni noti de L’Isola dei Famosi. In particolar modo hanno avuto da ridere su Matilde Brandi.

Il suo carattere non sembra aver colpito i concorrenti, che non hanno perso occasione di criticarla. Il pescivendolo Peppe Di Napoli, la contessa Alina Vereconi Scortecci, la modella Khady Gueye e il poeta Pietro Fanelli durante una chiacchierata hanno espresso il loro pensiero sulla protagonista de L’Isola dei Famosi.

La meno dura Gueye che ha spiegato come, a detta sua, Matilde Brandi sia una che “Non le manda a dire”. Alina invece pensa che il carattere della ballerina sia “litigioso” e per tale ragione rallegrerà le giornate a L’Isola dei Famosi quando discuterà con lei e con gli altri concorrenti. Più duro invece Peppe, che ha aspramente criticato: “Mi sta antipatica, la vuole sempre vinta ed a me le persone così non mi piacciono“. Se pensavate che questo commento fosse piccato, è perché non conoscete quello di Pietro. Il ragazzo per prima cosa ha dichiarato come per lui Matilde non sia un volto noto: “I vip sono altri, come ad esempio Michael Jackson, Beyoncé, Beethoven. Lei è un’arrogante e casinista“.

Ma qual è stata la reazione di Matilde Brandi a questa parole? L’ex vippona non si è risentita, anzi, pare averla presa con sportività: “Avranno modo di ricredersi. Si ricrederanno, chissà. O forse no. Certo, i commenti non sono stati belli“.

Qualche critica tra i nip de L’isola dei Famosi è arrivata anche per Maité. Così come Samuel Peron (mandato poi in nomination perché secondo loro ‘calcolatore e manipolatore’), così come Artur Dainese, che secondo Pietro sarebbe un “bamboccio antipatico”.

Certo che dopo queste considerazioni sarà curioso giovedì vedere come si approcceranno ai loro compagni, quando si uniranno al restante cast de L’Isola dei Famosi!