Isola 2024, il cast inizia a formarsi! Il toto-nomi dei naufraghi (tra ex vipponi ed ex tentatori)

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Marzo 2024

Isola dei Famosi

Nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbero esserci ex tentatori ed ex vipponi: il toto nomi

Chi saranno i prossimi naufraghi de L’Isola dei Famosi? Continua il toto-nomi dei protagonisti della nuova edizione e non mancano vecchie conoscenze dei reality show, da ex vipponi a ex tentatori…

Isola dei Famosi: il toto nomi dei naufraghi!

Con la chiusura del Grande Fratello (che terminerà il 4 aprile), torna su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che vedrà al timone di conduzione Vladimir Luxuria.

I rumor, lanciati da TV Blog, prevedono invece che come opinionista troveremo Sonia Bruganelli, mentre Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata in Honduras. Poi sono spuntati fuori anche i nomi di alcuni naufraghi che, sembrano trovare conferma di ora in ora anche se non vi è ufficialità.

Intanto prosegue il toto-nomi dei concorrenti. TV Blog ha svelato alcuni volti noti che potrebbero formare il cast de L’Isola dei Famosi. Il primo è l’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa che abbiamo conosciuto in questi anni per la sua lotta in difesa dell’ambiente e degli animali.

Il sito tra gli altri nomi ha lanciato anche quello dell’ex tentatore di Temptation Island Vip, Artur Dainese, che svolge il mestiere di modello. Ma non solo, perché si parla ancora una volta della possibilità di vedere Matilde Brandi a L’Isola dei Famosi, dopo aver già fatto l’esperienza al GF Vip 5. Così come l’attore Francesco Benigno, spesso accostato ai reality.

Infine, come si legge su TV Blog, in lizza ci sarebbe anche l’attrice di film a luci rosse Selen, all’anagrafe Luce Caponegro. Lei in passato ha preso parte al reality La Fattoria, era il 2004.

Nelle scorse settimane, invece, tra gli altri nomi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi sono emersi: Joe Bastianich (reso noto da Davide Maggio), Marina Suma ed Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 2023 (confermati entrambi da Fanpage.it).

Tutti nomi al momento da prendere con le pinze. Attendiamo news ufficiali dai canali de L’Isola dei Famosi.