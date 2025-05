Televoto solo tramite SMS anche per l’Isola dei Famosi

Dopo The Couple, anche la nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha optato per adottare un’unica modalità di televoto, tramite SMS.

Televoto solo tramite SMS anche per l’Isola dei Famosi 2025

L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi introduce una novità significativa sul fronte del televoto. Esattamente come avvenuto per The Couple, si è deciso di eliminare completamente la possibilità di votare gratuitamente tramite sito ufficiale, app Mediaset Infinity o Smart TV.

L’unico metodo attualmente disponibile per esprimere la propria preferenza è l’invio di un SMS al numero 477.000.3, con il nome del concorrente scelto tra quelli che si avranno a disposizione.

Il costo massimo per ogni SMS è di 0,1613 euro IVA inclusa, a seconda dell’operatore telefonico utilizzato. È importante sottolineare che l’utente paga esclusivamente i voti considerati validi, ovvero quelli effettuati correttamente e all’interno delle sessioni aperte.

Per quanto riguarda i limiti di voto, ogni utenza potrà esprimere un solo voto per ogni sessione di durata inferiore alle 24 ore e uno per ogni sessione di durata superiore, con un tetto massimo di 50 voti settimanali.

La decisione di passare a un sistema di voto esclusivamente a pagamento risponde alla necessità di garantire una maggiore equità e trasparenza durante il programma.

In passato, infatti, si sono verificati episodi di manipolazione del televoto da parte di fandom particolarmente numerosi e organizzati, capaci di orientare l’esito delle votazioni grazie all’utilizzo massivo dei canali gratuiti.

Limitando le possibilità di voto ad un’unica modalità con un piccolo costo per ogni espressione di preferenza, gli autori puntano a riequilibrare il potere decisionale tra i telespettatori e ad incentivare un coinvolgimento più consapevole.

Nonostante alcune critiche da parte degli utenti abituati a votare gratuitamente, la produzione difende la scelta come necessaria per tutelare la correttezza del gioco.