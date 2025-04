Vediamo insieme nel dettaglio come funziona il televoto e regolamento di The Couple. Ecco come si vota nel programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, in onda da lunedì 7 aprile 2025.

Il televoto di The Couple come funziona

Se per il prossimo Grande Fratello in onda a settembre ci saranno delle novità sul sistema di voto e regolamento, non mancano news anche per quel che riguarda il nuovo programma condotto da Ilary Blasi. Come funziona nel dettaglio il televoto di The Couple e come si vota?

Abbiamo già conosciuto alcuni dei protagonisti (e si vociferano anche gli opinionisti) di questa prima edizione del reality game di Canale 5, ma non abbiamo altri dettagli al momento sul resto. Intanto sul sito ufficiale abbiamo scoperto i dettagli del metodo di votazione che il pubblico dovrà rispettare.

Stando a quanto si apprende dal regolamento ufficiale i telespettatori potranno votare solo ed esclusivamente tramite SMS e sarà possibile utilizzare una sola preferenza per utenza. Non più di una. E dunque non ci saranno nemmeno 3 voti a testa come capitato per il Grande Fratello e nemmeno la possibilità di scegliere mediante il sito, l’app di Mediaset Infinity o Smart TV.

Ecco qui nello specifico tutti i dettagli sul televoto di The Couple. Ecco come si vota e come funziona nello specifico. Se siete curiosi e dovesse interessarvi qui troverete la spiegazione dettagliata.

Il regolamento di The Couple

Ecco come si vota

Ma come si vota? Ricordiamo infine che il servizio di televoto da telefono mobile di The Couple dà la possibilità agli utenti di inviare un solo SMS al numero 477.000.4. Ciò permette di votare solo uno tra i concorrenti a seconda dei televoti che verranno via via proposti nel corso delle puntate. Quindi potrebbe trattarsi di “chi vuoi eliminare”, “chi vuoi salvare” o “chi vuoi che vinca”.

Questi quindi tutti i dettagli se vi state chiedendo come si vota a The Couple e come funziona il televoto.