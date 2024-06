NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Giugno 2024

Isola dei Famosi

I 6 finalisti de L’Isola dei Famosi festeggiano insieme la vittoria di Aras Senol prima di tornare in Italia

Dopo la finale de L’Isola dei Famosi e dopo la vittoria di Aras Senol, i 6 finalisti hanno festeggiato insieme prima di fare ritorno in Italia.

Party per i finalisti de L’Isola dei Famosi

Sono trascorse poche ore da quando si è conclusa l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. A vincere il reality show di Canale 5 è stato così Aras Senol, che ha battuto Samuel Peron all’ultimo televoto e ha così alzato la coppa. Il celebre attore protagonista di Terra Amara ha anche rivelato cosa farà con il montepremi e ha affermato: “Lo devolvo alla fondazione di Giulia Cecchettin. Perché quando sono stato a Verissimo ho visto la sua storia. Dunque lo faccio in memoria di Giulia Cecchettin”.

Subito dopo la finale, gli ultimi concorrenti di questa edizione hanno definitivamente abbandonato l’isola e hanno raggiunto il resort che li ha ospitati prima dell’inizio del gioco. Qui hanno avuto modo di riposarsi, darsi una sistemata e finalmente di rifocillarsi prima di fare ritorno in Italia. Ma non solo.

Per i 6 finalisti de L’Isola dei Famosi infatti c’è stata una bellissima festa, che naturalmente è stata anche testimoniata sui social. Aras, Edoardo Stoppa, Samuel, Edoardo Franco, Artur e Alvina si sono mostrati insieme felici e ansiosi di tornare a casa dai loro cari, dopo più due mesi di lontananza.

Si conclude così un’altra edizione del reality show, che tuttavia quest’anno ha fatto a lungo discutere. Solo poche ore fa infatti a dire la sua sulla trasmissione è stato Pier Silvio Berlusconi, che nel corso della conferenza stampa di fine stagione ha affermato: “Sono orgoglioso dell’impegno che c’è. (…) Non nego che alcuni prodotti vengano meno bene, ci sta, è parte del lavoro. L’Isola dei Famosi di quest’anno non è un’edizione particolarmente fortunata. (…) Per quanto riguarda Luxuria, è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo”.