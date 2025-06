Nuova prova per Mirko e Adinolfi

Mario Adinolfi e Mirko Frezza protagonisti di una prova estrema a L’Isola dei Famosi: per salvarsi dal televoto (e mangiare una bistecca) hanno dovuto accettare un tatuaggio e una rasatura totale. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Mario e Mirko disposti a tutto per una bistecca

Nella puntata più recente de L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi e Mirko Frezza si sono trovati davanti a una sfida decisiva per il loro destino nel reality: tutti i naufraghi sono al televoto, ma i due concorrenti hanno ricevuto una possibilità unica per salvarsi dalla nomination.

La produzione ha messo loro davanti una scelta ben precisa. Uno dei due doveva accettare di farsi fare un tatuaggio di una palma stilizzata, mentre l’altro avrebbe dovuto tagliarsi completamente barba e capelli. Il tutto condito da un incentivo molto allettante. Chi accettava la prova avrebbe potuto gustarsi anche una succulenta bistecca, un vero lusso dopo settimane di riso e cocco.

Entrambi, inizialmente, hanno dato l’impressione di non avere troppi dubbi, mostrandosi pronti ad affrontare la prova. Tuttavia, le cose sono andate in modo un po’ diverso per Mario Adinolfi, che dopo un collegamento dallo studio con l’amico Giuseppe Cruciani, ha iniziato a vacillare.

Nonostante l’allettante promessa del piatto di carne, ha preferito rinunciare alla prova e accettare il rischio del televoto. Ma il pensiero della bistecca, alla fine è stato troppo forte. Quindi ha ceduto, decidendo di procedere con la rasatura a zero: via barba e capelli.

Mirko Frezza, invece, ha accettato senza esitazioni. Tuttavia, ha posto una condizione importante. Non potendo tagliarsi barba e capelli per via di un contratto con la Rai e con la produzione della fiction Rocco Schiavone, ha chiesto di essere lui a sottoporsi al tatuaggio

In quattro e quattr’otto, sono apparsi in Palapa un tatuatore e un barbiere, che si sono occupati di Mario e Mirko. Il tatuaggio su Frezza non è stata una grande rivoluzione, dal momento che già ne aveva diversi. Adinolfi, invece, ne è uscito un’altra persona.

Mario Adinolfi prima e dopo

Ora resta da vedere chi altri si salverà dal televoto, insieme a loro.