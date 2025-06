Nel corso del suo nuovo format Scherzone, Stefano Corti fa credere a un influencer di essere stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. La sua reazione è epica.

La reazione dell’influencer, che crede di partecipare a Uomini e Donne

In queste settimane sono in corso i casting per la nuova edizione di Uomini e Donne, che partirà su Canale 5 a settembre. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore è successo qualcosa che ha fatto sorridere il web. Come in molti sapranno, Stefano Corti de Le Iene ha lanciato il suo nuovo format, Scherzone, dove si diverte per l’appunto a fare scherzi ad alcuni personaggi noti del web. Vittima della prima puntata è stato l’influencer Lorenzo De Ferrari, in arte Defe, diventato virale su TikTok grazie al brano Hey Baby.

Con la complicità del manager, Corti ha fatto credere al giovane artista di essere stato scelto come nuovo tronista del dating show di Canale 5. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione del Defe, che è scoppiato in lacrime. Pochi giorni dopo come se non bastasse Stefano ha convocato l’influencer per un finto provino, durante il quale avrebbe dovuto conoscere delle corteggiatrici. A presentarsi però è stata una Dama di circa 70 anni.

A quel punto Defe si è calato nella parte e ha recitato con la finta corteggiatrice una scena del film Titanic. Al momento del bacio però a interrompere in studio è stato il figlio della signora, che prontamente si è scagliato contro l’influencer. Poco dopo a intervenire è stato Stefano Corti, che ha comunicato la verità a Lorenzo: non è il nuovo tronista di Uomini e Donne e si è trattato solo di uno scherzo.

La clip intanto sta già facendo il giro del web e ha fatto sorridere tutti gli utenti.