Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola – i naufraghi non sanno che Alessandra è finalista

L’Isola dei Famosi non smette di sorprendere. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una puntata piuttosto movimentata che ci ha raccontato passo passo chi sono i finalisti di questa edizione.

I concorrenti ancora in gioco sono convinti che saranno loro a giocarsi la vittoria finale de L’Isola, ma gli è stato omesso un dettaglio davvero molto importante. Di cosa si tratta? Vi chiederete. Ve lo sveliamo noi! Dopo ogni televoto ai naufraghi è stato annunciato chi tra loro dovesse lasciare la Palapa. Loro avranno certamente pensato che tutti i compagni eliminati, quali Helena, Gianmaria e Alessandra hanno fatto ritorno a casa.

Ma non è così. Prima infatti i protagonisti de L’Isola dei Famosi menzionati hanno raggiunto Nathaly sull’Ultima Spiaggia. Helena si è sottoposta al televoto con la sua compagna e ne è uscita sconfitta. Diverso discorso invece per Gianmaria e Alessandra.

Il modello, che tanto ha fatto parlare di sé, ha voluto farsi da parte e lasciare l’Isola dei Famosi a un passo dalla finale, spiegando le sue ragioni. Da combattiva, invece, Alessandra ha voluto sfidare Nathaly al televoto e ha fatto bene. Questo perché il pubblico a casa l’ha premiata.

Ciò che non sanno i naufraghi infatti è che anche Alessandra è una finalista de L’Isola dei Famosi e che fino a lunedì resterà isolata dal resto del gruppo. La cantante quindi dovrà trascorrere due giorni sull’Ultima Spiaggia che, fino a oggi ha visto come unica abitante Nathaly. Come spesso ricordato, infatti, lì c’è spazio per una sola persona.

Ma quando conosceranno tutta la verità? Solo durante la puntata finale de L’Isola dei Famosi i concorrenti scopriranno della sua presenza, come annunciato da Ilary Blasi. Come reagiranno nello scoprire di dover affrontare una persona in più verso la vittoria? Non ci resta che attendere per scoprirlo!