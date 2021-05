Isola dei Famosi: Andrea Cerioli primo finalista

Puntata importantissima questa sera a L’Isola dei Famosi. Nel corso del 19esimo appuntamento abbiamo scoperto infatti chi è il primo finalista della quindicesima edizione del reality. A contendersi il primo posto sono stati tre concorrenti: Andrea Cerioli, Isolde Kostner e Angela Melillo, decretati dopo delle sfide molto dure lungo il corso della messa in onda. Il tutto si è tenuto in tre manche, che vi elencheremo qui di seguito in breve.

La prima è una sfida tutta al femminile a L’Isola dei Famosi. Le naufraghe posizionate sulle pedane basculanti, sono rimaste “appese ad un filo” e si sono cimentate nell’ormai conosciuta prova di resistenza e concentrazione. Valentina Persia è stata la prima a cedere e cadere in acqua e si è beccata il primo punto per la nomination. Stessa sorte per Miryea Stabile. Isolde e Angela, invece si sono contese il primo posto e ad avere la meglio è stata la sportiva. Lei è la prima possibile finalista de L’Isola dei Famosi.

Si è passati poi allo scontro tra gli uomini, che hanno dovuto ripetere la medesima prova. Il primo a mollare la presa è stato Ignazio Moser, che si becca un punto nelle prossime nomintation, seguito da Awed. Infine c’è stato un testa a testa tra Matteo Diamante e Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne è riuscito a resistere fino alla fine. Lui è il secondo papabile finalista de L’Isola dei Famosi.

Nel terzo step a scontrarsi sono stati Matteo, Awed, Angela e Miryea, i quali si sono contesi l’ultimo posto disponibile. La sfida in questione è il “sollevamento pesi”. I naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno dovuto sollevare un sacco di sabbia in proporzione al loro peso attuale, il tutto mantenendo le braccia tese. Matteo è stato il primo a rinunciare, mentre ad avere la meglio è stata la Melillo.

A questo punto è stato aperto un televoto flash ed è stato il pubblico a decidere chi tra Andrea Cerioli, Isolde Kostner e Angela Melillo meritasse di più la finale. Sono loro i tre aspiranti finalisti. Ad avere la meglio è Andrea con il 49% di preferenze, a seguire Isolde con 42% e infine Angela che ha totalizzato il 9%.

Che ne pensate di questo risultato? Vi trovate d’accordo?

Novella 2000 © riproduzione riservata.