L’isola dei famosi: che fine ha fatto Andrea Cerioli? Ecco quando dovrebbe entrare

1 Andrea Cerioli all’Isola dei famosi?

Per molto tempo si è parlato di Andrea Cerioli come naufrago dell’Isola dei famosi 2021. Ma quando è stato annunciato il cast ufficiale, il suo nome non è comparso. Se per Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo (anche loro annunciati più volte) è stato spiegato che sarebbero stati su Parasite Island come aspiranti naufraghi, di Cerioli non c’è stata nessuna notizia.

A questo punto, che fine ha fatto l’ex tronista di Uomini e donne? In realtà il suo nome è legato al reality di Canale 5 e oggi arriva finalmente qualche notizia a riguardo. A spiegare tutto ci ha pensato il settimanale Chi che ha rivelato il ruolo di Andrea.

Ecco cosa si legge nelle pagine del magazine:

ikj Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e donne, è partito per l’Honduras ed è stato annunciato nel cast de L’Isola dei famosi. Ma al momento di lui si sono perse le tracce. In realtà Cerioli si trova davvero in Honduras. Per ora è in resort ed è in stand by come riserva, pronto ad entrare in gioco se un concorrente dovesse ritirarsi.

Ma non finisce qui perché secondo i ben informati, Andrea dovrebbe entrare in gioco proprio già dalla puntata di domani, giovedì 25 marzo. In realtà nessuno si è ritirato dal reality, ma magari la produzione potrebbe aver deciso questa strada dopo l’addio inaspettato di Akash Kumar. Il modello, infatti, dopo l’eliminazione non ha nemmeno accettato di continuare l’avventura su Parasite Island.

Ma vedremo presto Andrea Cerioli in TV in un altro programma…