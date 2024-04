Chi è Luce Caponegro in arte Selen? Età, figli e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2024

Chi è

Andiamo a scoprire le informazioni che riguardano Luce Caponegro, conosciuta anche come Selen, a partire dalla sua biografia e vita privata per poi parlare della carriera e dei social.

Chi è Luce Caponegro

Nome e cognome: Luce Caponegro

Nome d’arte: Selen

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 17 dicembre 1966

Età: 57 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: 1,62 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: ex attrice pornografica

Marito: è stata sposata due volte ma oggi è single

Figli: ha due figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lucecaponegro

Pagina Facebook: lucecaponegroselen

Luce Caponegro età, altezza e biografia

Vediamo chi è Luce Caponegro, conosciuta con il nome d’arte di Selen, attraverso la sua biografia, quindi quanti anni ha, dov’è nata e di dov’è. Luce è nata a Roma il 17 dicembre 1966. Ha quindi 57 anni di età ed è del segno zodiacale del Sagittario. La sua altezza è si 1,62 m, mentre non conosciamo il suo peso. Parlando di tatuaggi, pare non averne di visibili sul suo corpo.

Per quanto riguarda la famiglia, sappiamo che il padre di Selen era un industriale petrolifero. Con i genitori si è trasferita a Ravenna verso i 18 anni, arrivando anche a scappare di casa a un certo punto. I suoi genitori non approvarono mai la sua scelta di diventare attrice pornografica.

In un’intervista a Verissimo ha detto di aver passato un periodo molto buio all’età di 18 anni arrivando a tentare il suicidio.

Vita privata

Molto nota è la vita privata e sentimentale di Selen. Luce Caponegro infatti è stata sposata ben due volte. Il primo marito è Fabio Albonetti con il quale ha avuto un figlio, Kangi.

Successivamente ha avuto una relazione con l’ex calciatore Nicola Zanone, con il quale ha avuto il suo secondo figlio, Gabriele, nato nel 2006. La relazione tra Luce e Nicola si è conclusa male finendo anche in tribunale.

Selen si è poi sposata nel 2012 con Antonino Putortì, con il quale lavora presso il loro centro di benessere olistico chiamato Luce. I due hanno divorziano nel 2015 subito dopo l’approvazione della legge sul “divorzio breve”.

Dove seguire Selen: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Luce Caponegro, in arte Selen, vediamo anche dove seguirla sui social.

Vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 100 mila follower. Qui pubblica molto di ciò che riguarda il suo attuale lavoro.

Inoltre ha una pagina Facebook anche questa aggiornata con vari contenuti inerenti il suo lavoro.

Carriera

Luce Caponegro ha iniziato la sua carriera iniziando a lavorare a Ravenna ed esibendosi in locali per adulti. All’età di ventisei anni ha girato la sua prima pellicola pornografica, poco più di un video amatoriale diretto da Eugenio De Lorenzi e intitolato Orgia di compleanno. Nei primi anni novanta ha partecipato come concorrente a una puntata de Il gioco dei 9, condotto da Raimondo Vianello.

Film

Nel 1993 accettò la proposta di Alex Perry di far parte del film Signore scandalose di provincia iniziando così la carriera di pornoattrice. Il successo arrivò a metà degli anni novanta diventando sempre più famosa anche al di fuori del mercato del cinema porno. Ha quindi partecipato a molte edizioni degli Hot d’or (una sorta di Oscar del cinema porno) durante il festival di Cannes e all’Erotica di Torino, vincendo 17 premi in carriera come attrice pornografica nel periodo 1993-1999.

Si è ritira dal mondo della pornografia nel 1999 con il suo ultimo film Millennium, per darsi alla televisione come ospite in programmi di varietà e di intrattenimento, quali Maurizio Costanzo Show, Unomattina, Domenica in, I fatti vostri, Ciro, il figlio di Target, Omnibus. Dichiara che non sarebbe mai più tornata al porno in futuro, poiché non si divertiva più come una volta e la professione non le piaceva abbastanza per continuare.

Selen

Nel 1994 è nata la rivista mensile di cultura erotica e fumetti Selen a cui lei ha collaborato. In questi anni ha anche condotto nuda alcuni programmi notturni dell’emittente Rete Mia.

Nella metà degli anni novanta Luce Caponegro ha inciso alcuni singoli dance, tra cui Lady of The Night e It’s Raining Again.

Nel novembre 2001 è impegnata nello spettacolo No, grazie! Faccio sesso. Nel 2003 partecipa al Festival di Cannes con il film B.B. e il cormorano.

La fattoria

Nel 2004 Selen ha partecipato al reality show La fattoria. Per qualche tempo ha condotto il programma televisivo Hot, in onda sul canale satellitare Match Music. Nel 2005 è apparsa sul grande schermo nel film Il giorno + bello.

Dopo la seconda gravidanza, si è ritira temporaneamente dalle scene e vi è tornata nel 2010 nelle vesti di DJ nelle discoteche più importanti della riviera adriatica con l’appellativo “DJ Selen”. Ha quinid inciso il singolo dance The Star of the Night.

Romagna Mia

Dal novembre 2010 ha partecipato come co-conduttrice alla trasmissione Romagna mia, dedicata alla cucina italiana, in onda sul canale satellitare Alice.

Oggi Luce Caponegro, non si fa più chiamare Selen, e lavora con il suo ultimo ex marito in un centro olistico chiamato “Luce”.

Luce Caponegro a Isola dei famosi 2024

Per l’Isola dei famosi 2024 tra i concorrenti troviamo Luce Caponegro, conosciuta con il nome d’arte di Selen.

La nuova edizione del reality parte lunedì 8 aprile alle ore 21.30 su Canale 5. A tal proposito, è previsto un doppio appuntamento. Infatti le puntate sono fissate al lunedì e al giovedì.

Grandi novità per questa edizione poiché alla conduzione troviamo Vladimir Luxuria. E come opinionisti ci sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’inviata dall’Honduras è invece Elenoire Casalegno.

Conosciamo adesso tutti i naufraghi

I naufraghi di Isola dei famosi 2024

Chi sono i naufraghi dell’Isola dei famosi 2024? In totale abbiamo 13 concorrenti e andiamo adesso a vedere i loro nomi.

Tra i concorrenti uomini troviamo: Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.

Il cast femminile è invece composto da: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Selen, Matilde Brandi, Maité Yanes, Francesca Bergesio e Marina Suma.

Scopriamo adesso il percorso di Selen

Il percorso di Selen a Isola dei famosi 2024

Il percorso di Luce Caponegro, in arte Selen, all’Isola dei famosi 2024 ha inizio con la prima puntata del reality, cioè lunedì 8 aprile.