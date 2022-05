1 Alessandro e Maria Laura a L’Isola dei Famosi

Anche poco prima di entrare a L’Isola dei Famosi, nel video di presentazione, Maria Laura De Vitis aveva ammesso di avere un debole per Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Nel daytime di ieri, infatti, abbiamo visto la ragazza dare un bacio al naufrago durante una versione alternativa del gioco della bottiglia. Era presente anche Carmen, la quale ha schizzato con l’acqua i due per poi ordinare loro di tornare sulla spiaggia.

In confessionale, come riporta anche Biccy, la Di Pietro ha espresso i suoi dubbi sugli atteggiamenti che la De Vitis ha con il figlio:

“Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Maria Laura per capire se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così. Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro!’. Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio io mi arrabbio sul serio, parola mia.

Se mi chiedi se ho fiducia di lei dico no. Conosce troppe cose di me. È come se si fosse studiata il mio personaggio. Lei mi dice esattamente quello che io voglio. Questo mi spaventa moltissimo. Se Alessandro vuole provare questa relazione, se lei è falsa, poi mi soffre moltissimo lui“.

Maria Laura, tuttavia, a L’Isola dei Famosi non ha attirato soltanto le antipatie di Carmen Di Pietro ma anche quelle delle due nuove concorrenti. Stiamo parlando di Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger, le quali sono entrate nella stessa puntata con lei.

Carmen, infatti, ha chiesto loro che cosa ne pensassero della De Vitis. La prima a rispondere è stata la Santarelli: “Maria Laura è molto diversa da come l’ho conosciuta fuori è una falsa, è molto interessata a creare delle dinamiche di gioco. Lei ha deciso di diventare il clone di Carmen e compiacendo Carmen crede di compiacere anche Alessandro. La vedo molto impostata che è un modo carino per dire falsa“.

