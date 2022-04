1 I proverbi di Carmen di Pietro a L’Isola dei Famosi

In queste ultime ore sul web si è diffuso un video che ritrae alcuni concorrenti de L’Isola dei Famosi alle prese con dei famosi proverbi italiani. Al centro della questione troviamo Guendalina ed Edoardo Tavassi insieme a Carmen Di Pietro. I due fratelli, infatti, hanno provato a far indovinare alla showgirl alcuni proverbi molto noti. E il risultato che è venuto fuori è stato esilarante.

Tra i tanti, per esempio, possiamo citare: “Rosso di sera? Vacanze si spera“, “Cielo a pecorelle? Domani si gioca“, “Tanto va la gatta al largo… Che poi e la mangia tutta“. A questo punto, ridendo, Guendalina urla “Cosa?“. Ma il gioco è continuato: “A caval donato… Donato si diventa“. In realtà, Carmen ne ha detta anche una giusta, ovvero “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare“. Edoardo, però, l’ha presa in giro affermando: “Questa l’hai sbagliata. Posso dirti una cosa? Sei andata bene fino ad ora e l’ultima me l’hai sbagliata. Me l’hai dette tutte giuste e poi… No, chi va con lo zoppo lo accompagna all’ospedale“.

carmen, edoardo, guendalina e i proverbi #isola pic.twitter.com/cr254ThFSX — isola out of context (@oocisola) April 27, 2022

Finita la frase subentra Guendalina che chiede a Carmen Di Pietro: “Chi la fa…“. La concorrente de L’Isola dei Famosi risponde: “Fa la ca**a, puzza. Perché poi puzza. Chi lo dice è un infame, eh“. Il divertimento per i naufraghi prosegue con “Occhio per occhio?“. Carmen replica: “Due. Occhio per occhio due. No, no, aspetta. Uno per uno vale uno. Quindi uno“. Si chiude con “Moglie e buoi… Fanno il vitellino“. Edoardo, divertito, ha ammesso che dietro le sue risposte c’è comunque una logica.

Nel frattempo, però, non ci sono solo momenti di svago. Sull’isola, infatti, continuano a esserci scontri per via del cibo e per le nomination. Ma anche in Italia non sono mancate critiche a naufraghi e alla conduttrice. Di recente, infatti, un’ex concorrente del reality si è scagliata contro Ilary Blasi….