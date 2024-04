Isola dei Famosi, cosa contiene il kit di sopravvivenza: gli oggetti consentiti e vietati

NEWS | Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Oggi inizia L’Isola dei Famosi e i concorrenti fin da subito dovranno accontentarsi del kit di sopravvivenza messo a disposizione dalla produzione. Scopriamo insieme quali sono gli oggetti consentiti e quali, invece, assolutamente vietati.

Il kit di sopravvivenza a L’Isola dei Famosi

Today is day! Mancano poche ore alla prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria. Stasera ci sarà modo di conoscere i naufraghi arrivati in Honduras (anche se si parla di nuovi concorrenti non ancora ufficializzati) per vivere al 100% questa bella, ma tostissima esperienza.

La conduttrice così come i suoi due opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli sono davvero carichi ed emozionati e in attesa di capire cosa ci riserverà la puntata, c’è una domanda che ricorre a ogni edizione. Cosa possono e non possono portare con sé i protagonisti de L’Isola dei Famosi in Honduras? Da cosa è composto il loro kit di sopravvivenza?

Ricordiamo infatti che i naufraghi saranno sottoposti a prove non facilissime, di natura fisica e psicologica e dovranno dare il massimo per poter difendere il proprio posto. Come ricorda anche Isa & Chia però gli è concesso portare per questo viaggio lo stretto necessario.

Quindi il kit di sopravvivenza de L’Isola dei Famosi prevede della biancheria e abbigliamento, così come alcuni prodotti per l’igiene personale. A ciascuno di loro sarà consentito un solo oggetti tra i tre proposti dagli autori.

Si parla di due completi di intimo, delle magliette (a manica corta o lunga) o canottiere, in base alle proprie esigenze. Ma anche una camicia o golf. Sono utilizzabili pantaloni o gonne, delle paia di scarpe e calze. Poi ovviamente degli articoli di igiene intima e personale. Qui si fa riferimento allo spazzolino, pettine o spazzole. Dei rasoi per uomo e per donna. E come dicevamo 3 oggetti concordati con la produzione de L’Isola dei Famosi. Di questi se ne dovrà scegliere uno solo una volta arrivati in Honduras.

Ma non solo, perché ci sono anche delle cose assolutamente vietate per i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Ricordate quali sono? Facciamo un piccolo ripasso. Iniziamo con quegli oggetti che possono arrecare danno o essere pericolosi, come le armi, materiali illegali o sostanze stupefacenti.

Non sono consentiti quegli oggetti che possono aiutare a risolvere i problemi di sopravvivenza. Ai partecipanti, come avviene in ogni edizione, sarà messo a disposizione un kit collettivo con degli strumenti e materiali messi in palio durante le prove ricompensa e non.

A L’Isola dei Famosi non si possono portare quegli oggetti che portano il partecipante all’isolamento dal resto del gruppo: quindi libri, riviste, lettori musicali ecc, non sono ammessi. Ovviamente sono vietati anche tutti quegli oggetti come telefoni, tablet, computer ecc che possono favorire informazioni con l’esterno. Tra l’altro questi sono stati ritirati prima della partenza da Milano per l’Honduras e restituiti solo dopo il ritorno in Italia e la partecipazione in puntata.

Tra gli altri oggetti non si possono avere orologi, calendari, ma anche occhiali da sole, dei giochi per passare il tempo, qualsiasi materiale illegale, così come alcol e tabacco. I concorrenti quindi dovranno essere bravi a saper gestire al meglio le proprie giornate a L’Isola dei Famosi. Riusciranno a resistere?