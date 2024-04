Dario Maltese svela quale consiglio gli ha dato Cesara Buonamici prima de L’Isola

Spettacolo

6 Aprile 2024

Ospite a Verissimo, Dario Maltese ha commentato la notizia del suo ruolo come opinionista de L’Isola dei Famosi. Il giornalista del TG5 ha svelato quale prezioso consiglio gli ha dato la collega Cesara Buonamici, che di recente ha ricoperto lo stesso ruolo ma al Grande Fratello.

Il consiglio ricevuto da Dario Maltese

Parte del pomeriggio a Verissimo ha visto uno spazio dedicato a L’Isola dei Famosi, pronta a fare il suo ritorno in TV lunedì 8 aprile. Alla conduzione ritroviamo Vladimir Luxuria, emozionata per il debutto e carica grazie al supporto di colleghe e amiche come Simona Ventura. A fare da spalla alla presentatrice, troviamo, Dario Maltese e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionisti.

Il giornalista del TG5 è al suo esordio in queste vesti e dunque per tale ragione ha avuto modo di parlare con Cesara Buonamici che, prima di lui, ha ricoperto i panni di opinionista al Grande Fratello. Data l’amicizia che li unisce, la conduttrice del telegiornale di Canale 5, pare aver fornito qualche consiglio al collega Dario Maltese:

“Ne ho parlato con Cesara che ha avuto questa esperienza al Grande Fratello. Un esperimento secondo me molto riuscito. Lei mi ha detto di essere me stesso, perché sono lì per divertirmi. E mi ha detto di non prendermela se magari arriverà qualche critica dai social media. Mi ha detto di essere me stesso e lanciarmi. Sono prontissimo. Dopo lo choc iniziale sono pronto”.

Con il sorriso Dario Maltese si è detto quindi felice di questo importante incarico offerto da Mediaset, al quale non ha potuto rinunciare. “Come tutte le cose inaspettate, si rivelano in avventure eccezionali”, ha ribadito ancora il giornalista.

Si tratta quindi di una nuova ed entusiasmante sfida per Dario Maltese che promette di essere sé stesso e seguire con attenzione le dinamiche che coinvolgono i naufraghi de L’Isola dei Famosi.