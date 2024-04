Isola dei Famosi, spuntano nuovi naufraghi non ancora annunciati

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Spuntano i nomi di altri concorrenti che presto faranno parte del cast de L’Isola dei Famosi. Non ci saranno infatti solo volti già abbastanza conosciuti nel mondo dello spettacolo, ma anche coloro che seppur abbiamo già visto in TV, sono meno noti al pubblico. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

I nomi dei nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi

Domani prende il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e c’è davvero tantissima attesa. Ieri a Verissimo Vladimir Luxuria ha raccontato le sue emozioni in vista di questo debutto e sono intervenuti anche gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Se fino a ora abbiamo conosciuto i primi 13 concorrenti, ufficializzati dal programma, sembrano esserci altre novità!

Pare infatti che in Honduras arriveranno ancora degli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi. Uno su tutti pare sia Francesco Benigno, che sui suoi social ha raccontato che presto entrerà ufficialmente nel gioco. Pare che il suo ingresso sia previsto giovedì 11 aprile. Ma non solo.

Perché a quanto pare anche quest’anno ci sarebbe la quota “nip”, che tanto nip non è dato che si tratta comunque di personaggi che già abbiamo visto in TV. Come riporta Biccy, infatti, si tratta di tre donne e due uomini. Chi sono? Come leggiamo pare che ci sia il pescivendolo e conduttore di FoodNetwork, Peppe Di Napoli. Insieme a lui, Pietro Fanelli. Si tratta di un modello che abbiamo visto nel reality Summer Job.

A L’Isola dei Famosi, sempre tra i nip, dovrebbe esserci anche la modella, che abbiamo già visto a Ex On The Beach Italia, Khady Gueye. Ma si parla anche della contessina Alvina Verecondi Scortecci e infine Tonia Romano. Ma attendiamo per scoprire se sarà o meno cos’.

I concorrenti già confermati

In attesa di capire quando entreranno i concorrenti menzionati, a L’Isola dei Famosi sono già confermati ben 13 concorrenti. A partire dal cast femminile:

Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Valentina Vezzali e Selen.

Tra gli uomini nel reality show troviamo invece: Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.

Tutto è pronto! Domani sera inizierà una nuova avventura con L’Isola dei Famosi!