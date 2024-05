Rosanna è la meno amata dal pubblico e viene eliminata, Samuel il preferito con il 48% dei voti

NEWS

Debora Parigi | 13 Maggio 2024

isola dei famosi 2024

Una nuova eliminazione c’è stata nell’ottava puntata dell’Isola dei famosi, oltre a tre nuovi naufraghi. Vediamo quindi chi ha deciso di rimandare in Italia il pubblico attraverso il televoto e le percentuali di preferenza.

Chi è l’eliminato dell’ottava puntata dell’Isola dei famosi

Siamo arrivati all‘ottava puntata dell‘Isola dei famosi in onda lunedì 13 maggio. Nel corso di questo appuntamento abbiamo visto i naufraghi affrontare un prova a squadre per scegliere la spiaggia in cui soggiornare. E poi ci sono stati vari confronti e sorprese, oltre all’arrivo di tre nuovi naufraghi che hanno portato con sé qualche problema.

LEGGI ANCHE: Artur ammette che tradirebbe Khady, l’amica va su tutte le furie e lo attacca: “È un parassita” (VIDEO)

Ma ovviamente c’è stata anche un’eliminazione tra tre naufraghi dopo le nomination dello scorso lunedì. Al televoto, infatti, abbiamo trovato Artur, Rosanna e Samuel. Chi di loro ha interrotto la sua avventura ed è rientrato in Italia? Andiamo a vedere nel dettaglio.

All’inizio di questa ottava puntata dell’Isola dei famosi Vladimir Luxuria ha mostrato delle percentuali provvisorie senza ovviamente riferire a chi apparteneva ognuna. Solo più avanti ha dato lo stop al televoto e quindi riferito il verdetto finale. A tal proposito, tra Artur, Rosanna e Samuel il primo a salvarsi è stato Samuel. Quindi tra Rosanna e Artur ad essere eliminata dall’Isola dei famosi è stata Rosanna che l’ha presa comunque col sorriso. Da notare che il pubblico in studio ha fatto un enorme applauso per la sua eliminazione, a dimostrazione che non ha fatto molta simpatia in queste settimane di gioco.

Queste le percentuali di preferenza secondo il voto del pubblico: Samuel 48%, Artur 27% e Rosanna 25%. Prima di andarsene Rosanna ha dato il bacio di Giuda condannando alla nomination Greta, come molti si aspettavano.