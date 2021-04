1 Naufraghe con l’ex in comune all’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi è pronta ad accogliere nuovi naufraghi. Dopo l’arrivo di Andrea Cerioli, infatti pare che il reality si popolerà di altri concorrenti. Già qualche settimana fa il settimanale Nuovo TV aveva parlato dell’imminente partecipazione di Emanuela Tittocchia, ma ora ad aggiungersi alla lista c’è anche Manuela Ferrera.

Le due new entry femminili pare però abbiano qualcosa in comunque, ovvero l’ex fidanzato. A riportare a galla questo gossip è stato il direttore di Nuovo e Nuovo TV, Riccardo Signoretti, che sotto ad un post dove compare un commento della Ferrera ha scritto:

“Manuela fatti valere e non fare arrabbiare la Tittocchia per il vostro ex in comune”, ha scritto il giornalista su Instagram.

Commento Instagram – Isola dei Famosi

Facendo un passo indietro nella vita privata di entrambe, infatti, sia Emanuela che Manuela hanno avuto una relazione con l’ex gieffino Biagio D’Anelli.

Come raccontato dallo stesso opinionista da Barbara d’Urso con la Ferrera ha avuto una storia importante durata ben due anni e finita su tutti i giornali. Ma non è finita qui, perché, come dicevamo, Biagio D’anelli ha avuto una frequentazione, molto travagliata, in passato (precisamente nel 2017) anche con l’altra naufraga dell’Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia. Sarà curioso scoprire come si rapporteranno le due tra loro ora che è emerso questo gossip del passato.

In attesa dell’arrivo di Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera a L’Isola dei Famosi, intanto, concentriamoci sulle altre news che riguardano il reality…