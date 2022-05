Ex gieffino fa una rivelazione su L’Isola dei Famosi

È stato il vincitore di una delle edizioni del Grande Fratello più amate e seguite di sempre. Ricordate Mauro Marin? L’ex gieffino recentemente ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, dove ha fatto una rivelazione importante su L’Isola dei Famosi. Marin ha raccontato, infatti, che gli piacerebbe prendere parte al reality show e ha lanciato anche una frecciatina:

“Prendono solo il cugino di, il fratello di, il padre di. Io sono solo il figlio di mio padre ma non ha nulla a che vedere con lo showbiz”, ha spiegato.

Nella chiacchierata con la rivista Mauro Marin ha raccontato di essere stato anche in trattativa per partecipare a L’Isola ma ha dovuto rinunciare dopo aver perso due dita mentre tagliava della legna con una sega rotante. Per tale ragione non c’è stato nulla da fare: “Avevo in piedi una trattativa per partecipare alla prossima edizione dell’Isola Dei Famosi, ma ho parlato con gli addetti del casting perché non me la sento per ora. Non ho mai sentito che abbiano preso delle vittime di incidenti simili al mio e per ora sono ancora sotto choc”.

Infine nell’intervista al settimanale Mio, come riferito da Blog Tivvù, Mauro Marin ha anche parlato di Veronica Ciardi e Sarah Nile, con le quali al Grande Fratello si è più volte scontrato: “Veronica Ciardi? Le ho fatto gli auguri perché si è sposata e ha due figli. Finisce qua. Sarah Nile non invitata al suo matrimonio? Ci sono rimasto male, ma sono affari loro in fondo. Mi dispiace, però, che alcuni rapporti si guastino”, ha concluso.

Chissà se dopo questa rivelazione vedremo Mauro Marin a L’Isola dei Famosi un giorno. Al momento non sembra esserci possibilità, dato l’incidente subito, ma non è escluso che potrebbe esserci occasione nella prossima edizione.

