Eurovision: le controfigure sostituiscono i Maneskin

I Maneskin – nel cerchio la controfigura all’Eurovision

Nei precedenti articoli vi abbiamo raccontato che Damiano David e i Maneskin saranno ospiti questa sera per la finale dell’Eurovision Song Contest. Il frontman della band si è infortunato e per tale ragione è stato preservato dalle prove. Lui però sui social, così come in conferenza stampa, ci ha tenuto a rassicurare tutti, rivelando di aver fatto un concerto con una lussazione alla spalla e che dunque una distorsione di certo non gli fa paura.

Nonostante questo, però, come dicevamo, i Maneskin non hanno fatto delle vere e proprie prove, ma al loro posto sono saliti sul palco delle controfigure (che si sono esibiti sulle note di Supermodel in playback). Come riportato da Andrea Conti il pubblico è rimasto sbigottito nel vedere dei sostituti anziché la band.

Il post di Andrea Conti

Durante e dopo l’esibizione delle controfigure dei Maneskin alle prove dell’Eurovision Song Contest 2022, sono volati non pochi fischi dalla platea. Alessandro Cattelan, conduttore della manifestazione insieme a Laura Pausini e Mika, è intervenuto bacchettando il pubblico: “Non c’è bisogno che fate ‘buhh ai fake Maneskin”, ha detto facendo notare come la reazione sia stata eccessiva.

Cattelan rivolto al pubblico: "Eh però non c'è bisogno che fate buhhh ai fake Maneskin qui" #ESC2022 #dressrehearsal #Eurovision #Escita — Andrea Conti (@IlContiAndrea) May 13, 2022

Ecco qui anche un video caricato dagli utenti di Twitter dove i “finti Maneskin” provano sul palco dell’Eurovision Song Contest…

Niente paura quindi: stasera all’Eurovision Song Contest 2022 Damiano David e i Maneskin si esibiranno (e faranno anche un omaggio a Elvis Presley), semplicemente queste prove, anche in loro assenza, sono servite ai tecnici del suono, delle luci e tutti gli addetti ai lavori dello show.

Novella 2000 © riproduzione riservata.