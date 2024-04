Fiato sospeso durante la prova del fuoco a L’Isola e il gruppo sceglie Greta come leader

NEWS

Debora Parigi | 9 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Subito una prova del fuoco nella prima puntata dell’Isola dei famosi 2024 per decidere il leader. Ed è stato un vero e proprio testa a testa tra i due vincitori della prova precedente. Vediamo cosa è successo e chi è stato nominato leader dopo una prova ancora più dura rispetto alle scorse edizioni.

Greta Zuccarello vince la prova del fuoco all’Isola dei famosi

Nonostante quella di stasera sia la prima puntata dell’Isola dei famosi 2024 sono subito iniziate le sfide anche perché c’è bisogno di un leader sin dall’inizio perché tutto sia coordinato al meglio. E così si sono dovute fare delle sfide per decidere chi fosse.

Si è partiti quindi con una prima prova fatta in gruppi divisi. Prima si sono sfidate le donne e poi gli uomini. Da qui sono venuti fuori due vincitori che sono risultati essere Greta Zuccarello per le donne e Artur Dainese per gli uomini. A questo punto i due concorrenti del reality si sono dovuti affrontare in una nuova sfida: la prova del fuoco.

Ecco che quindi anche la prova del fuoco è un po’ cambiata per questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Infatti è stata ancora più tosta. La produzione ha creato una sorta di portale in cui il naufrago deve tenersi alle catene. A questo punto inizia la prova in cui oltre alla fiamma che si avvicina sempre più, ci sono anche fiamme laterali che fanno molto calore.

Greta e Artur si sono quindi sfidati in questa prova del fuoco che è stato un vero e proprio testa a testa. Infatti entrambi sono riusciti ad arrivare al tempo massimo dìstabilito dalla produzione cioè 3 minuti e 8 secondi.

A questo punto è toccato agli altri naufraghi scegliere il leader e il gruppo ha scelto praticamente compatto Greta Zuccarello.