L’isola dei famosi, Ilary Blasi fuori? Al suo posto l’ipotesi Vladimir Luxuria

Debora Parigi | 3 Gennaio 2024

Si parla di un addio alla conduzione dell’Isola dei famosi da parte di Ilary Blasi per volere di Pier Silvio Berlusconi. Al suo posto ci sarebbe già pronta una sostituta. Trattasi di Vladimir Luxuria, molto apprezzata da Berlusconi jr.

Ilary Blasi potrebbe lasciare conduzione dell’Isola dei famosi

A marzo, quando il Grande Fratello arriverà alla sua conclusione, dovrebbe tornare la messa in onda dell’Isola dei famosi. Ma ci sono ancora molti dubbi su chi ci sarà alla conduzione. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset il reality non era previsto, mentre sembrava certo Temptation Island Winter. Quindi Ilary Blasi era momentaneamente senza un impiego, anche se era stato detto che continuava a far parte della famiglia Mediaset. Poi i piani sono cambiati e si parla di una nuova edizione del noto reality, ma non è certa la presenza della Blasi.

Come rivela il sito Dagospia, tutto ciò che è accaduto nella vicenda Totti-Ilary non è molto piaciuto a Pier Silvio Berlusconi che pare non aver nemmeno apprezzato il docufilm “Unica”. “Non l’ho visto. Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary… Ognuno vive le proprie questione personali, soprattutto quel tipo di vicende, che sonno sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone”, aveva detto ad alcuni giornalisti durante una conferenza stampa.

Nella stessa conferenza stampa aveva parlato appunto anche del futuro dell’Isola dei famosi e aveva risposto a chi chiedeva se Ilary Blasi era confermata alla conduzione. “L’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Però dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”, aveva rivelato. E a quanto pare Berlusconi sta lavorando su altri fronti per la sostituzione.

Vladimir Luxuria in lizza per la conduzione dell’Isola dei famosi

Secondo sempre quanto riportato da Dagospia, Pier Silvio Berlusconi non solo starebbe pensando di sostituire Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei famosi, ma avrebbe già un nome per chi prenderà il suo posto. Si parla di Vladimir Luxuria, opinionista delle ultime due edizioni del reality e anche ex naufraga. Quindi già navigata riguardo lo show.

Pare che a Berlusconi piaccia tanto Vladimir, tanto che l’aveva già proposta in passato per la conduzione del reality show La Talpa. Sembra anche che Pier Silvio sia intenzionata a far fare a Luxuria una puntata zero dell’Isola dei famosi per testare le sue capacità. La stessa operazione venne fatta quando Alfonso Signorini andò a sostituire proprio Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip.