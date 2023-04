Isola, Ilary interrompe più volte Alvin e lui abbandona la Palapa (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Battibecchi all’Isola dei famosi tra Ilary Blasi e Alvin

All’Isola dei famosi non mancano ad ogni puntata i battibecchi a distanza tra Ilary Blasi e Alvin. Colpa anche un po’ del ritardo di voce per via della distanza tra l’Italia e l’Honduras, i dispetti tra la conduttrice e l’inviato sono protagonisti indiscussi di ogni edizione del reality. E qualcuno in passato li ha presi addirittura come litigi veri e propri tra i due e mancanza di sopportazione reciproca.

In realtà Ilary e Alvin hanno talmente tanta confidenza che i botta e risposta sono naturali e tutti da ridere. E così è accaduto anche stasera, durante la seconda puntata dell’Isola. Ma cosa è successo? Premesso che dall’inizio della puntata si sono fatti battute ironiche l’uno verso l’altra, il primo battibecco vero e proprio è accaduto dopo la prova di Mazzoli e Noise.

In questa circostanza, Alvin aveva spiegato che se almeno uno dei due rimaneva almeno tre minuti appeso nell’uomo vitruviano, avrebbero potuto entrambi scartare il pacco regalo per loro (uno a testa). Noise si è arreso dopo circa un minuto e mezzo, mentre Mazzoli è arrivato alla fine. Dopo questo, Ilary pensava che solo Marco potesse scartare il regalo così Alvin ha replicato: “Ma quando spiegavo il gioco cosa stavi facendo? Ti stavi togliendo le scarpe?”. E sono scoppiati tutti a ridere.

Successivamente tutti i naufraghi dell‘Isola dei famosi sono stati chiamati a votare ognuno per la propria tribù colui che avrebbe preso parte alla prova leader. Gli Hombres hanno scelto Andrea Lo Cicero, gli Accoppiados Simone Antolini e le Chicas Helena Prestes. Finite queste nomination, quindi, Alvin ha voluto fare il riassunto degli aspiranti a diventare leader, ma Ilary Blasi ha più volte interrotto le parole dell’inviato creando un po’ di confusione. Così Alvin alla fine ha abbandonato la Palapas tra le risate generali.

Ovviamente si è trattato di un momento ironico che infatti ha fatto divertire tutti. Potete rivedere tutto quello che è successo sul sito di Mediaset Play.