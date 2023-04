NEWS

Nicolò Figini | 24 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

L’accusa di Nathaly a L’Isola dei Famosi

In settimana c’è stata una grossa lite tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone a L’Isola dei Famosi 2023. Il tutto è stato scatenato dalla fobia di Corinne dei serpenti. Alessandro, allora, le ha consigliato di dormire spostandosi un poco più in là. Non appena Nathaly, però, ha provato a dire la sua il naufrago è andato su tutte le furie.

In puntata, questa sera, si è tornati sull’argomento e la Caldonazzo ha lanciato delle pesanti accuse al vippone, di cui al momento non abbiamo prove. Prendiamo, quindi, le sue parole con le pinze. La concorrente, infatti, lo ha accusato di avere un problema con le donne.

Nathaly: -“Anche io sono pescivendola perché ogni giorno vado a prendere decine e decine di conchiglie.

C'è che dorme (cecchi cafone) e c'è chi pesca (lei)”



A quanto pare, infatti, avrebbe parlato in modo sgarbato prima con un’autrice a Milano, in seguito con un’autrice su l’isola e una cameriera dell’hotel prima della partenza:

“Ha urlato contro le donne in maniera eccessiva e gratuita. Due autrici, una qui e una a Milano. Ora io. Io non sono offesa perché mi ha dato della pescivendola. Tanto onore alle pescivendole, io sono una di loro. Ogni giorno vado a raccogliere le conchiglie”.

Enrico Papi, opinionista de L’Isola dei Famosi, lo ha difeso: “Non credo lui ce l’abbia con le donne. Lui è una persona intelligente, io lo conosco. Secondo me deve essere l’isola o il caldo. Non penso abbia problemi con le donne, anzi“.

La Caldonazzo, poi, ha affermato: “Io non l’ho mai visto urlare contro un uomo o un’autorità. Come mai eri così carino in hotel?“. Cecchi Paone ha risposto: “Perché ancora non sapevo tutte le cattiverie che avevi detto su Valeria Marini e altri“. Il naufrago ha, quindi, tirato in ballo frasi detti in un altro reality: “Ma quello era un altro reality, allora anche io dovrei tirare fuori tutto quello che hai detto tu in passato“.

La situazione non si è risolta ma L’Isola dei Famosi è andata avanti. Vedremo come si sistemeranno i suoi rapporti. Seguiteci per altre news.