Isola, Vladimir Luxuria stuzzica Ilary Blasi sul suo nuovo fidanzato

Debora Parigi | 24 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Il nuovo fidanzato di Ilary Blasi ancora citato all’Isola dei famosi

Seconda puntata dell’Isola dei famosi e subito gli opinionisti cercano di stuzzicare Ilary Blasi con la sua nuova situazione sentimentale. Nella prima puntata era stata proprio lei a fare una battuta che subito aveva fatto chiacchierare tutto il web. Nel presentare il nuovo arrivato Enrico Papi al posto di Nicola Savino, la conduttrice ha detto una frase che sembrava un paragone con la sua vita sentimentale.

Ilary, infatti, aveva detto: “Tante cose sono cambiate: come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più”. Subito aveva continuato dicendo: “Parlo di Nicola Savino”. Ma ovviamente la frase sembrava riferita proprio all’ex marito Francesco Totti.

Oggi, nella seconda puntata del reality, c’è stata un’altra battuta sulla vita sentimentale di Ilary Blasi e a lanciare l’assist è stata Vladimir Luxuria. Appena iniziata la puntata, la conduttrice ha presentato proprio l’opinionista, dicendo che convive da due anni con lei (inteso come presenza in studio). Vladimir si è alzata in piedi e ha fatto un saluto in tedesco proprio alla Blasi.

Lei è rimasta un attimo spiazzata e ha detto: “Niente, eri posseduta”. E così Luxuria ha replicato: “Il tedesco te proprio…”. E la risposta di Ilary è stata: “No zero proprio”. Cosa c’etra tutto questo con la sua vita sentimentale? Il fatto è che il suo nuovo fidanzato, Bastian, è un imprenditore tedesco. Quindi l’opinionista ha cercato di stuzzicarla. Ma a quanto pare la Blasi non è caduta nel tranello. E sembra anche che Ilary non abbia proprio imparato il tedesco.

