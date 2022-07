Il retroscena di una naufraga de L’Isola

Dopo la fine de L’Isola dei Famosi i naufraghi nelle varie interviste stanno raccontando dei retroscena che non abbiamo visto durante i daytime e le dirette. Carmen Di Pietro a Fanpage.it, per esempio, ha fatto sapere di aver incrociato una concorrente dell’edizione spagnola del reality e di averle rubato dei cocchi. Ma non è finita qui.

Sempre nella medesima intervista la showgirl si è lasciata andare ad altre confessioni. Non era sicura di rifare L’Isola dopo 15 anni, tanto che inizialmente aveva detto no. Poi è stato l’agente a convincerla, offrendole la possibilità di prendere parte al programma in coppia con suo figlio Alessandro Iannoni. Proprio al ragazzo ha consigliato di vedere dei video e documentarsi prima di prendere una decisione definitiva, dato che non si tratta di una passeggiata di certo. Alessandro, come poi abbiamo visto, ha accettato con entusiasmo, ma non sempre è filato tutto liscio.

Escludendo i vari battibecchi su L’Isola con mamma Carmen, c’è stato un altro episodio (verificatosi il terzo giorno) che ha spaventato sia loro che tutti gli altri naufraghi, tanto da arrivare alle lacrime. Ecco il retroscena svelato dalla Di Pietro a Fanpage.it:

«Il terzo giorno all’Isola è arrivato l’uragano e ci hanno portati via da lì in un hotel, piangevamo tutti e c’era una specie di tornado. A quel punto Alessandro mi ha detto: “Mamma, ma tu non me l’avevi descritto così”. “Eh ma quando ho fatto l’Isola l’uragano non c’era”, gli ho risposto». Questo dunque l’aneddoto svelato da Carmen Di Pietro, che ha sconvolto lei e i suoi compagni durante la permanenza in Honduras.

E purtroppo lo sappiamo. A L’Isola dei Famosi le condizioni sono davvero precarie ed è possibile andare incontro anche a situazioni del genere, come spesso ha raccontato anche l’inviato Alvin.

