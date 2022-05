I nominati de L’Isola dei Famosi

Si è appena conclusa una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e anche stasera non sono mancate le emozioni. Nel corso della serata infatti i naufraghi hanno deciso se proseguire il loro percorso in Honduras o se invece rientrare in Italia. Inaspettatamente a lasciare il reality sono stati Alessandro Iannone, Guendalina Tavasssi, Licia Nunez e Blind che per motivazioni personali hanno scelto di interrompere la loro permanenza all’interno del programma.

Come da tradizione nel mentre è stato eletto un nuovo leader, e a vincere la prova stavolta è stato Luca Daffrè. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne a fine diretta ha così dovuto fare la sua nomination e a quel punto Luca ha deciso di mandare al televoto Roger Balduino.

Non sono mancate anche le nomination del gruppo e la più votata de L’Isola dei Famosi è stata Maria Laura De Vitis .

I nominati della puntata del 23 maggio sono dunque Roger Balduino e Maria Laura De Vitis. Venerdì prossimo così nel corso della nuova diretta uno dei tre naufraghi lascerà la Palapa per approdare su Playa Sgamadissima. Ma chi tra loro la scamperà e chi invece avrà modo di proseguire il suo percorso? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre votare il concorrente che volete salvare.

