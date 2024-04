Isola dei Famosi, chi è finito in nomination: i nominati della puntata del 29 aprile

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Chi sono i nominati per la puntata del 29 aprile de L’Isola Dei Famosi? Ecco chi sono i naufraghi finiti in nomination

Nella puntata del 29 aprile de L’Isola dei Famosi non sono mancate le nomination, dove abbiamo scoperto chi sono i nominati che rischiano di lasciare l’Honduras! Ecco tutte le votazioni.

Isola dei Famosi: i nominati

Su Canale 5 questa sera è tornata la sesta puntata de L’Isola dei Famosi, dove si sono scatenate nuove dinamiche tra i concorrenti ancora in gioco. Abbiamo assistito anche a dei confronti e delle belle sorprese, oltre che all’eliminazione di Sonny. Ma chi sono i nominati?

Esattamente come avvenuto per le puntate precedenti, anche stasera abbiamo scoperto che il leader della settimana è Stoppa, dopo la sfida vinta contro Samuel. Non ci sono più gli immuni, eccetto il leader, che vanta di questo privilegio. Poi si è passati alle consuete nomination attesissime. I concorrenti sono stati chiamati a fare due nomi.

Ecco chi è finito al televoto per il gruppo e chi si è aggiunto, invece per il leader della settimana. Queste le decisioni dei naufraghi de L’Isola dei Famosi:

Greta ha votato per Valentina e Artur .

ha votato per e . Artur ha nominato Greta e Samuel.

ha nominato e Edoardo ha mandato al televoto Valentina e Khady.

ha mandato al televoto e Alvina ha scelto Rosanna e Marina .

ha scelto e . Matilde ha voluto nominare Khady e Artur .

ha voluto nominare e . Joe ha dato il voto a Khady e Artur .

ha dato il voto a e . Aras invece ha dato la sua votazione a Khady e Artur.

Le nomination de L’Isola dei Famosi non sono finite. Ecco come proseguono:

Valentina ha nominato Rosanna e Daniele .

ha nominato e . Daniele ha votato per Greta e Joe .

ha votato per e . Khady ha dato il suo voto a Rosanna e Greta .

ha dato il suo voto a e . Rosanna ha nominato Khady e Marina .

ha nominato e . Marina ha votato Rosanna e Joe .

ha votato e . Samuel ha scelto Marina e Khady.

L’ultima scelta è passata poi al leader della settimana de L’Isola dei Famosi. Stoppa ha quindi fatto il nome del concorrente da mandare al televoto. Dopo un breve recap dunque sappiamo con certezza che in nomination abbiamo: Artur, Khady Marina (scelta dal leader) e Rosanna.

L’ultima scelta su chi mandare a rischio eliminazione ora spetta al pubblico.