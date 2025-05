Ritornato in Italia, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Nunzio Stancampiano ha commentato per la prima volta la decisione di ritirarsi con un post su Instagram.

Nunzio Stancampiano si racconta dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi

Dopo il suo improvviso ritiro da L’Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano rompe il silenzio e affida ad Instagram il primo, intenso racconto del suo percorso nel reality e della decisione di lasciare il programma.

“Non chiamatela resa”, scrive il giovane ex concorrente. “Lasciare l’Isola è stata una delle scelte più difficili, ma anche una delle più vere della mia vita. Non ho mollato: mi sono ascoltato”. Nunzio ha voluto subito chiarire che, dal suo punto di vista, la sua non è stata una fuga, ma un atto di lucidità e coraggio.

Durante la scorsa puntata del reality, condotto da Veronica Gentili, Nunzio ha chiesto apertamente di poter lasciare il gioco. Visibilmente provato, ha ammesso di non riconoscersi più, affaticato dalla mancanza di cibo, dalla solitudine e dalla noia, condizioni che lo stavano portando a spegnersi.

Gentili ha accolto con rispetto e senza troppe cerimonie la sua decisione. Così Nunzio – insieme a Spadino, anche lui ritiratosi nella stessa serata – ha salutato il gruppo e lasciato l’Isola.

Nel suo lungo post social, Nunzio ha raccontato di aver dato tutto sé stesso al programma. Ha, però, sentito il richiamo delle sue vere priorità: la famiglia, gli affetti, la serenità interiore. L’ex ballerino di Amici ha dedicato un passaggio alla madre: “La sua assenza non era solo lontananza: era come camminare senza pelle”.

Nunzio Stancampiano ha poi continuato, rivelando di aver raggiunto anche nuove consapevolezza grazie a L’Isola dei Famosi: “Ho capito che l’uomo che voglio essere non si misura nel tempo trascorso sotto i riflettori, ma nella coerenza con ciò che sente. Ho capito che le vere priorità non si misurano in visibilità, in minuti n TV, in prove vinte. Si misurano in pace interiore, in rispetto per sé stessi, in amore per chi ti aspetta a casa con il cuore in mano“.

L’ex naufrago è poi passato a ringraziare la produzione e tutto il team che lo ha accompagnato in questa avventura. Non si è limitato ad esprimere la sua riconoscenza solo per il lavoro da loro svolto, ma anche per aver creato involontariamente un’occasione che gli ha permesso di guardarsi dentro.

“Le scelte fatte con amore e lucidità non sono mai sbagliate”, ha così concluso Nunzio, aggiungendo, come ultima riflessione: “Lascio l’Isola con il cuore più pesante di emozioni… ma più leggero di maschere. Questo non è un addio. È un ritorno, a me stesso”.

Nelle storie di Instagram ha condiviso un video del suo arrivo in aeroporto, acclamato da famiglia e amici. Ha poi pubblicato anche un’altra storia in cui ha messo in chiaro di voler fare la sua parte da casa per supportare i suoi compagni giovani ancora in gioco.

Nunzio Stancampiano Instagram

Nunzio non è il primo e non è stato (sarà?) l’ultimo a lasciare questa Isola dei Famosi. In neanche tre settimane di programma, infatti, hanno deciso di abbandonare altri cinque concorrenti: Angelo Famao, Leonardo Brum, Camila Giorni, Spadino e Antonella Mosetti.