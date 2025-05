Arrivano nuove certificazioni per alcune canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025: ecco cosa è accaduto

Continuano a volare le canzoni in gara a Sanremo 2025. Proprio oggi infatti per alcuni dei brani sono arrivate nuove importanti certificazioni. Ecco cosa è accaduto.

Nuove certificazioni per le canzoni di Sanremo 2025

Sono trascorsi più di tre mesi dalla finale di Sanremo 2025 e anche quest’anno la kermesse musicale ha ottenuto un successo incredibile. Negli ultimi mesi infatti il grande pubblico ha ascoltato senza sosta le canzoni in gara alla kermesse, scelte dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Con il passare delle settimane intanto alcuni dei brani hanno raggiunto un successo dietro l’altro, ottenendo numerosi riconoscimenti. Anche stavolta dunque i Big sono riusciti a convincere a pieno tutti quanti, regalandoci grandi emozioni. Nel mentre oggi sono arrivate le ennesime soddisfazioni per diversi cantanti. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Proprio grazie al grande successo ottenuto, sono arrivate nuove certificazioni FIMI per alcune canzoni in gara al Festival. Il primo brano è L’albero delle noci di Brunori Sas, che viene ufficialmente certificata Disco d’Oro per aver superato le 100.000 unità vendute. A seguire troviamo Volevo essere un duro di Lucio Corsi, certificata Disco di Platino per aver superato le 200.000 unità vendute. Ma non è ancora finita.

Balorda nostalgia di Olly, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2025, porta a casa il doppio Disco di Platino per aver superato le 400.000 unità vendute. Proprio il giovane artista in queste settimane ha dato il via al suo nuovo tour, che ha registrato sold out in tutte le date. La tournée durerà ancora diversi mesi e porterà il cantante in giro nelle principali delle città del nostro paese.

Il pubblico nel mentre sembrerebbe non averne ancora abbastanza delle canzoni in gara al Festival e sta continuando ad ascoltare i brani proposti da Big, che di certo possono ritenersi più che soddisfatti del lavoro svolto.