Vincenzo Chianese | 6 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Mentre attendiamo la messa in onda della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, andiamo a scoprire chi è il naufrago preferito di questa settimana.

Il naufrago preferito de L’Isola dei Famosi

Questa sera torna su Canale 5 L’Isola dei Famosi. Nel corso della diretta non mancheranno tanti colpi di scena e come al solito ne vedremo di belle. È ormai trascorso un mese da quando i naufraghi hanno dato il via al loro percorso in Honduras e tra alcuni di loro non mancano malumori e tensioni. Stasera intanto ci sarà anche una nuova eliminazione e come al solito assisteremo a nuove nomination.

Mentre aspettiamo di scoprire cosa ci aspetta, in questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro naufrago preferito della 4^ settimana de L’Isola dei Famosi. Ma cosa è accaduto stavolta e quali sono state le preferenze dei nostri lettori? Ecco la classifica definitiva:

13 Marina Suma, con lo 0% dei voti

12 Valentina Vezzali, con lo 0% dei voti

11 Edoardo Franco, con l’1% dei voti

10 Greta Zuccarello, con il 2% dei voti

09 Rosanna Lodi, con il 2% dei voti

08 Khady Gueye, con il 3% dei voti

07 Joe Bastianich, con il 4% dei voti

06 Samuel Peron, con il 4% dei voti

05 Aras Senol, con il 5% dei voti

04 Artur Dainese, con il 7% dei voti

03 Alvina Verecondi Scortecci, con il 9% dei voti

02 Edoardo Stoppa, con il 26% dei voti

01 Matilde Brandi, con il 37% dei voti

Per la seconda settimana di fila è Matilde Brandi la preferita de L’Isola dei Famosi. La ballerina con la sua determinazione sta conquistando poco a poco il cuore del pubblico e di certo anche nei prossimi giorni ci regalerà grandi emozioni.