Chi è Marina Suma? Età, altezza e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Aprile 2024

Chi è

Andiamo a fare la conoscenza di Marina Suma, concorrente de L’Isola dei Famosi, e vediamo cosa sappiamo su di lei, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Marina Suma

Nome e cognome: Marina Suma

Data di nascita: 4 novembre 1959

Luogo di nascita: Napoli

Età: 64 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 55kg

Professione: attrice

Fidanzata: Marina è single

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @marina_suma

Marina Suma età, altezza e biografia

Andiamo a scoprire di più sulla biografia di Marina Suma, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. L’attrice è nata a Napoli il 4 novembre 1959. La sua età è dunque di 64 anni.

La sua altezza e il suo peso sono rispettivamente pari a 1 metro e 75 centimetri e 55kg circa.

Sappiamo che suo padre è siciliano, mente sua madre è napoletana. È cresciuta nel quartiere del Vomero. Ma dove vive oggi Marina? La Suma vive tra Roma, Napoli e l’isola di Salina.

Scopriamo ora la sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Marina Suma abbiamo diverse informazioni. In molti si chiedono se l’attrice è sposata e se ha figli. Ma vediamo cosa sappiamo in merito.

Pur essendo stata sempre molto riservata, sappiamo che in passato Marina ha avuto una relazione con il collega Angelo Cannavacciuolo. Ma non solo. Anni fa si era anche vociferato di una presunta relazione con Jerry Calà, che tuttavia è stata sempre smentita.

Ma la Suma oggi ha dunque un marito? Sappiamo che l’attrice è stata legata per circa 20 anni a un uomo di nome Claudio. Il compagno di Marina tuttavia è scomparso nel 2020 a seguito di una malattia.

A oggi l’attrice risulta essere single e non ha figli.

Dove seguire Marina Suma: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Marina Suma sui social? Andiamo a scoprirlo.

L’attrice ha un profilo Instagram attivo, che vanta più di 19mila follower.

Sulla sua pagina la naufraga de L’Isola dei Famosi 2024 condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Dopo aver mosso i primi passi nella moda, nel 1981 Marina Suma debutta al cinema con il film Le occasioni di Rosa, grazie al quale vince il David di Donatello per la migliore attrice esordiente e il Nastro d’argento nella stessa categoria. Il vero successo arriva però con Sapore di mare di Carlo Vanzina. Da quel momento Marina prende parte a diverse commedie all’italiana, tra cui Dio li fa poi li accoppia, Sing Sing, Cuori nella tormenta e Un ragazzo e una ragazza.

Nel 2003 ottiene il ruolo da protagonista in Yerma, con cui vince la Nike per il Teatro come “migliore attrice protagonista”. Due anni più tardi la troviamo invece tra i concorrenti del reality game di Rai 1 Ritorno al presente, condotto da Carlo Conti.

Nel 2007 Marina Suma ottiene il ruolo di protagonista nella fiction Donne assassine. L’anno seguente invece partecipa alla trasmissione televisiva I migliori anni. In seguito la troviamo in diversi spettacoli teatrali e nel cast di numerosi film.

Nel 2024 Marina entra ufficialmente nel cast de L’Isola dei Famosi 2024.

Film e tv

Prima di andare a scoprire di più sulla partecipazione di Maria Suma al reality show di Canale 5, andiamo a vedere un elenco dei suoi più celebri film:

Tra i suoi lavori ricordiamo: Le occasioni di Rosa, Dio li fa poi li accoppia, Sapore di mare, Sing Sing, Cuori nella tormenta, Un ragazzo e una ragazza, Blues metropolitano, Sicilian Connection, Dark bar, Infelici e contenti, Volare!, Un giudice di rispetto, Pater familias, Ballando il silenzio, Prima di andare via.

Anche in televisione Marina è stata molto attiva. Ecco dove abbiamo visto la Suma: Disperatamente Giulia, Cambiamento d’aria, Fantasma per caso!, Non chiamatemi papà, Un posto al sole, L’uomo che piaceva alle donne, Cuore, Gente di mare, Donne assassine.

Vediamo adesso cosa sappiamo sul suo arrivo a L’Isola dei Famosi.

Marina Suma a L’Isola dei Famosi 2024

Lunedì 8 aprile su Canale 5 parte ufficialmente L’Isola dei Famosi 2024. Per la prima volta alla conduzione del reality show ci sarà Vladimir Luxuria, che sarà affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, nel ruolo di opinionisti. Inviata dall’Honduras sarà invece Elenoire Casalegno. Tra i naufraghi della nuova edizione ci sarà anche Marina Suma, pronta a mettersi in gioco con questa nuova esperienza.

Ma oltre all’attrice chi sono gli altri concorrenti del reality show? Scopriamolo.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024

Andiamo a fare la conoscenza dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024.

Tra i concorrenti uomini troviamo: Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.

Il cast femminile è invece composto da: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Selen, Matilde Brandi, Maité Yanes, Francesca Bergesio e Marina Suma.

Ma vediamo ora di più sul percorso di Marina.

Il percorso di Marina a L’Isola dei Famosi 2024

Il percorso di Maria Suma a L’Isola dei Famosi 2024 inizia ufficialmente lunedì 8 aprile. Ma come se la caverà l’attrice?