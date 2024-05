NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Mentre attendiamo la nuova puntata de L’Isola dei Famosi, andiamo a scoprire chi potrebbe essere eliminato secondo i sondaggi.

I sondaggi su L’Isola dei Famosi

Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Stasera infatti su Canale 5 arriva un altro imperdibile appuntamento del reality show condotto da Vladimir Luxuria e come al solito nel corso della diretta potrebbe accadere di tutto. In questi giorni infatti abbiamo assistito al ritiro di Daniele Radini Tedeschi, che ha già lasciato l’Honduras e ha fatto ritorno in Italia. Nel corso della puntata ci sarà anche una nuova eliminazione e un altro naufrago dovrà dire addio al programma. A scontrarsi al televoto vi sono 4 concorrenti: Khady Gueye, Rosanna Lodi, Artur Dainese e Marina Suma. Ma chi avrà modo di rientrare in gioco e chi invece dovrà dire addio una volta per tutte alla trasmissione?

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione è Marina Suma, che ottiene il 18% dei voti. A seguire troviamo Khady Gueye con il 24% dei voti, Artur Dainese con il 25% dei voti e Rosanna Lodi, risultata la più amata e la più votata dai nostri lettori con il 34% dei voti.

Come ogni settimana tuttavia vi ricordiamo che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia Marina la prossima eliminata de L’Isola dei Famosi. Il televoto infatti resterà aperto per ancora diverse ore e solo stasera, nel corso della diretta, verrà ufficialmente chiuso.

Ma chi sarà dunque a scamparla e chi invece lascerà la Palapa? Non resta che attendere per scoprirlo. Appunatamento a questa sera, come sempre alle 21.30.