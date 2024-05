Isola, chi è il preferito della quinta settimana: i risultati dei sondaggi

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Nuova puntata questa sera con l’Isola dei Famosi. In settimana vi abbiamo chiesto di votare un sondaggio e scegliere il vostro preferito di questa quinta settimana. Ecco i risultati.

Isola dei Famosi: il preferito della settimana

Stasera su Canale 5 ci sarà una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria guiderà i naufraghi verso questo appuntamento e ne racconterà passo passo le dinamiche e tutto ciò che è accaduto, non mancheranno le prove e chi sarà eliminato.

Nel mentre, in attesa di capire cosa succederà, novella2000.it vi ha posto un sondaggio nel corso della settimana, chiedendovi di votare chi, per voi, è il preferito della quinta settimana. Oggi possiamo darvi i risultati e svelarvi chi sono i concorrenti con maggiori preferenze da parte vostra.

Partiamo per ordine, tra i naufraghi ancora in gioco al primo posto troviamo Matilde, che ha accumulato il 41% dei voti. Si conferma lei, anche in questa quinta settimana, la preferita del pubblico. Dietro di lei, al 14% troviamo Samuel, che ha riacquisito di nuovo preferenze dopo qualche calo nelle scorse settimane. A chiudere il podio del sondaggio de L’Isola dei Famosi c’è invece Aras al 13%. Anche lui è uno dei più amati da parte del pubblico.

Come prosegue e come si sono posizionati gli altri protagonisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Voi lettori avete premiato ancora Stoppa all’11% di preferenze. Un passo indietro ancora c’è invece Artur al 7%. Scorrendo ancora tra i voti troviamo Khady al 5%, mentre Alvina è ferma al 4%. Al 2% si posiziona invece Greta.

Infine a pari merito con l’1% di voti abbiamo Dario, Edoardo, Karina e Valentina.

Questi sono i risultati della quinta settimana de L’Isola dei Famosi circa i vostri naufraghi preferiti. Siete d’accordo con questa classifica? Vi ricordiamo ancora che la puntata con il reality show è prevista questa sera su Canale 5.