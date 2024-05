Isola dei Famosi: chi sarà l’eliminato stasera? Cosa dicono i sondaggi

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Questa sera va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e scopriremo chi sarà il nuovo eliminato. Intanto vediamo cosa dicono i sondaggi e qual è il sentiment del pubblico nel corso della settimana, in attesa dell’appuntamento odierno.

Isola dei Famosi: chi sarà eliminato stasera

Eccezionalmente di domenica, L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento questa settimana. Oltre alle varie dinamiche che scopriremo pian piano nel corso della puntata, ciò che incuriosisce maggiormente il pubblico è chi sarà eliminato nel corso della serata.

Al televoto troviamo ben cinque concorrenti. Parliamo nello specifico di Alvin, Artur, Khady, Samuel e Valentina. Tra loro uno lascerà l’Isola dei Famosi questa sera. In settimana novella2000.it ha lanciato un sondaggio per voi lettori, chiedendovi di scegliere chi secondo voi meritava di proseguire e chi no.

Oggi possiamo darvi i risultati del sondaggio in questione. Secondo le vostre preferenze sarà sicuramente salvo Samuel. La sua percentuale è del 54% dei voti. Alle sue spalle troviamo Artur con il 19%. Al terzo posto invece abbiamo Alvina, che ha racimolato il 14% delle preferenze. Infine troviamo Khady al 9%, mentre Valentina al 4%.

Se questo sondaggio dovesse rispecchiare la realtà, stasera a L’Isola dei Famosi a lasciare la playa sarà Valentina. C’è da precisare però che si tratta semplicemente di dati provvisori e da qui a stasera magari potrebbero esserci delle sorprese, chissà.

Non ci resta quindi che attendere la puntata di questa sera per scoprire chi sarà il concorrente eliminato de L’Isola dei Famosi. Mancano ancora poche ore e sapremo il responso! L’appuntamento è fissato per le 21:35 circa su Canale 5.