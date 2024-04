NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Questa sera nel corso della nuova diretta de L’Isola dei Famosi scopriremo chi sarà il primo eliminato di questa edizione. Nell’attesa, vediamo cosa ci dicono i sondaggi.

Chi sarà eliminato da L’Isola dei Famosi?

Questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi, già attesissima da tutti i fan del reality show. Nonostante siano trascorsi soltanto pochi giorni dall’inizio dell’avventura dei naufraghi, sembrerebbe che in Honduras ci siano già delle piccole tensioni tra qualche concorrente. Nel mentre proprio nel corso della diretta di questa sera verrà svelato l’esito del televoto e scopriremo chi sarà il primo eliminato ufficiale di questa edizione. A scontrarsi in nomination ci sono 4 naufraghi: Luce Caponegro, Peppe Di Napoli, Samuel Peron e Khady Gueye. Ma chi la farà franca e chi invece dovrà immediatamente tornare in Italia?

Per capirne di più in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione è Luce Caponegro, che ottiene il 12% dei voti. A seguire troviamo Peppe Di Napoli con il 13% dei voti, Khady Gueye con il 21% dei voti e Samuel Peron, risultato il più amato e il più votato con ben il 53% dei voti.

Naturalmente come sempre vi ricordiamo di non prendere i sondaggi come verità assoluta. Fino alla diretta di questa sera infatti il televoto resterà aperto e nelle prossime ore dunque tutto potrebbe ancora cambiare. Di conseguenza non è detto che sia proprio Luce la possibile eliminata de L’Isola dei Famosi.

Ma cosa succederà dunque e chi dovrà abbandonare il reality show dopo una sola settimana? Ricordiamo che l’eliminato dovrà rientrare direttamente in Italia, senza avere la possibilità di rimettersi in gioco su una seconda isola, come è sempre accaduto nella storia del programma.