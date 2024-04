NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In attesa della nuova diretta de L’Isola dei Famosi, andiamo a scoprire chi è il naufrago preferito di questa prima settimana.

Il primo preferito de L’Isola dei Famosi

È ormai partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e in questi giorni i naufraghi hanno dato ufficialmente il via al loro percorso in Honduras. Non mancano già le prime difficoltà e le prime discussioni e senza dubbio anche quest’anno ne vedremo di belle. Nel mentre questa sera su Canale 5 arriva una nuova diretta, durante la quale scopriremo chi sarà il primo eliminato.

Mentre attendiamo di capire che altro accadrà, questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro naufrago preferito della 1^ settimana de L’Isola dei Famosi. Ma quali sono state le preferenze dei nostri lettori? Andiamo a scoprire la classifica generale, che non tiene conto degli ultimi arrivati Daniele Radini Tedeschi e Francesco Benigno, e di Francesca Bergesio, che è stata costretta al ritiro:

16 Valentina Vezzali, con l’1% dei voti

15 Marina Suma, con l’1% dei voti

14 Maité Yanes, con l’1% dei voti

13 Greta Zuccarello, con il 2% dei voti

12 Peppe Di Napoli, con il 2% dei voti

11 Pietro Fanelli, con il 2% dei voti

10 Alvina Verecondi Scortecci, con il 3% dei voti

09 Matilde Brandi, con il 4% dei voti

08 Khady Gueye, con il 4% dei voti

07 Luce Caponegro, con il 5% dei voti

06 Artur Dainese, con il 7% dei voti

05 Edoardo Franco, con l’8% dei voti

04 Joe Bastianich, con il 13% dei voti

03 Aras Şenol, con il 13% dei voti

02 Edoardo Stoppa, con il 14% dei voti

01 Samuel Peron, con il 20% dei voti

È dunque Samuel Peron il primo preferito de L’Isola dei Famosi. Il ballerino, che è attualmente al televoto, si è già salvato da una prima nomination, tuttavia pare che sia uno dei naufraghi più amati dal grande pubblico. Ma cosa accadrà stasera? Non resta che attendere per scoprirlo.